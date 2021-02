Versículo do dia, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 (26/02)

Faça a leitura do Versículo do dia de hoje, que fica no livro de Isaías. Onde aprendemos com a palavra de Deus, que tudo no mundo pode mudar, mas o amor e misericórdia do Senhor, jamais se afastará de nossas vidas. Comece sua dia de hoje, tendo essa mensagem gravada em seu coração, não importa as adversidades que você enfrente ao longo do dia, saiba que sempre ao seu lado o maior amor do mundo estará.

Qual o versículo do dia de hoje?

“Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão abalados; porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti”. Isaías 54:10

Explicação da palavra:

Em todo o decorrer da bíblia sagrada, nós vemos o poder de Deus e sua infinita graça. Nesta passagem, Deus fala com o seu povo sobre a glória que Ele concederá para seus filhos. Trazendo para nossos dias, quando nos colocamos na posição de Deus, o mal pode até nos atingir, mas nada nos acontecerá. Porque maior que tudo e todos é o poder de Deus e seu amor para com cada um de seus filhos. “As montanhas podem desaparecer, mas o meu amor não se apartará de ti”. Guarde esta palavra em seu coração e não temas as adversidades da vida, pois mesmo na dificuldade, ao teu lado o Senhor Deus que tudo criou, sempre estará.

Versículo do dia – Isaías – Capítulo 54

1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz; rompe em cântico, e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto; porque mais são os filhos da mulher solitária, do que os filhos da casada, diz o SENHOR.

2. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações; não o impeças; alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas.

3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda; e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas.

4. Não temas, porque não serás envergonhada; e não te envergonhes, porque não serás humilhada; antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez.

5. Porque o teu Criador é o teu marido; o Senhor dos Exércitos é o seu nome; e o Santo de Israel é o teu Redentor; que é chamado o Deus de toda a terra.

6. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito; como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus. (Versículo do dia)

7. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei;

8. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento; mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor.

9. Porque isto será para mim como as águas de Noé; pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra; assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei.

10. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão abalados; porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti.

11. Tu, oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre as safiras.

12. E farei os teus vitrais de rubis, e as tuas portas de carbúnculos, e todos os teus termos de pedras aprazíveis.

13. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor; e a paz de teus filhos será abundante. (Versículo do dia)

14. Com justiça serás estabelecida; estarás longe da opressão, porque já não temerás; e também do terror, porque não chegará a ti.

15. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim; quem se ajuntar contra ti cairá por causa de ti.

16. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra; também criei o assolador, para destruir.

17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás; esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. (Isaías 54:1-17)

