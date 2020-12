Veja 5 peças que definiram a moda de 2020 das brasileiras

A pandemia do novo coronavírus teve influência na moda de 2020. Na retrospectiva fashion, as peças que definiram o ano têm muita ligação com conforto e praticidade, que viraram palavras-chave para o período de isolamento em casa e distanciamento social.

Quais peças definiram o ano de 2020?

A quarentena fez bombar o uso do pijama durante o dia. Moletom também ganhou destaque e passou a ser sinônimo de estilo. Para ocupar o tempo com artesanato, o tie-dye se tornou uma boa pedida, com muitos se arriscando a tingir as peças de maneira colorida. Nos pés, tênis e sandália de tiras, que é tão fácil de tirar/colocar quanto o chinelo. Confira:

Sandália arizona ou birken

Nem só de chinelo foi feito o tempo de isolamento em casa. A sandália de duas tiras, conhecida como arizona ou birken, também teve seu momento de glória por ser prática. Popularizada pela grife alemã Birkenstock, é encontrada em diferentes versões de várias marcas.

Pijama

No período de quarentena, os pijamas passaram a ser o “look do dia” de muitas pessoas, inclusive das famosas. Na live para comemorar seu aniversário de 18 anos, Maisa optou por conjunto pink de cetim.

Vale lembrar que looks como esse podem ser exibidos também em produções fashion do dia a dia. Fora de casa, a sleepwear (roupa de dormir) deve combinar com acessórios mais chamativos, salto alto e maquiagem. Para vestir a proposta confortável, é preciso sentir-se bem com ela, segurar o estilo. É o seu caso?

Moletom – peças que definiram o ano

Ter que ficar em casa por conta da pandemia fez com que o conforto se transformasse na palavra de ordem do mundo da moda. Com isso, o moletom ganhou ar fashion. Tomou conta dos looks das famosas e anônimas, sendo destaque da coleção-cápsula de lançamento da Ginger, marca da Marina Ruy Barbosa.

Tênis Converse All Star

O tênis Converse All Star pode ser considerado um clássico. Lançado em 1917, há 103 anos, é produzido em tecido de poliéster e com solado de borracha. Ganhou ainda mais evidência ao aparecer nos pés de Kamala Harris durante toda a campanha eleitoral. Além da futura vice-presidente dos Estados Unidos, o calçado acessível, de cerca de R$ 170, segue conquistando muitos famosos e fashionistas. Faz parte até de uma letra de música do Nando Reis: “Seu All Star azul combina com o meu preto de cano alto”.

Tie-dye

O tie-dye ganhou força na quarentena, porque o seu colorido ajuda a levantar o astral. Além disso, muitas pessoas decidiram se distrair tingindo em casa as peças lisas e antigas do guarda-roupa. A tendência descontraída, exibida por Camila Queiroz na foto acima, pode aparecer em moletom, camiseta, chapéu, biquíni, meia…