Veja o significado das cores para o Ano Novo e escolha seu look

O fim do ano se aproxima. Em meio aos desafios ocasionados pela pandemia de Covid-19, uma forma de levantar o astral e vibrar por momentos melhores é apostar em look com base nos significados das cores para o Ano-Novo. Branca, amarela, rosa, vermelha, azul ou verde. Qual será sua escolha para receber 2021?

Quais são os significados cores para o Ano Novo?

Apostar em tradições para tentar atrair sorte não faz mal a ninguém, ainda mais após um ano tão complicado. Diz a tradição que rosa atrai amor; vermelho, paixão; azul, harmonia e tranquilidade; verde, esperança e saúde; e amarelo, dinheiro e sucesso. A branca, mais tradicional no Réveillon brasileiro, traz um pedido de paz.

A monocromia é tendência e ainda ajuda a alongar, porque não há interrupção visual. Vale também misturar as cores, seguindo a tendência do color block (blocos de cor). Para isso, saiba que vermelha cai bem com rosa, assim como verde com azul. O ton sur ton (tom sobre tom), ou seja, diferentes tons de uma mesma cor, também quebra a monotonia. Inspire-se nas famosas:

Branca

A cor branca é mais tradicional do Réveillon brasileiro. Símbolo da paz, tem influência das religiões afro-brasileiras, como umbanda e candomblé.

Peças básicas e lisas, tanto únicas quanto combinadas, são bem-vindas. Mas é possível deixar a produção monocromática mais fashion ao misturas texturas diferentes e investir em detalhes. Na foto acima, Sophia Abrahão aparece com vestido repleto de aplicações metalizadas, além de faixa na cintura de outro tecido.

Vermelha

Vermelho tem a fama de atrair paixão. A cor ainda traz um quê sensual e elegante. Numa proposta à la “dama de vermelho”, Paula Fernandes investe na tendência da moda utilitária, caracterizada pela quantidade grande de bolsos. O macacão conta com manga estilo princesa, amarração na cintura, elástico na barra da calça e decote V, que ajuda a alongar. Gostou?

Rosa – Cores para o Ano Novo 2021

Qual é o seu pedido para 2021? Se for amor, vista rosa. Uma maneira de eliminar o ar infantil ou a referência à boneca Barbie é prestar atenção na modelagem e investir em tendências. Ana Hickmann misturou o ar sensual da transparência com o romântico da renda e das mangas bufantes.

Amarela

A cor amarela ilumina, foi escolhida pela Pantone para 2021 e ainda representa um símbolo para abundância financeira. Camila Queiroz escolheu uma peça única com laço no busto e comprimento cropped (mais curto).

Azul

Chegou a hora de falar do azul, que traz harmonia e tranquilidade. Que tal se inspirar na Patricia Poeta? Escolheu vestido de comprimento mídi, com babado no busto e alças com bolas.

“Tricot, crochê…não são técnicas brasileiras, mas roupas nesse estilo tem muito do DNA do nosso país. No verão, peças com esse tipo de trabalho, ou mesmo rendadas, trazem mais textura para os nossos dias. Em tons claros ainda, ficam a cara do Brasil”, escreveu a apresentadora.

Verde – Cores para o Ano Novo

Esperança e saúde é o que todos querem após um ano de pandemia, não? São representados pela cor verde. Isabella Fiorentino vestiu longo que segue a proposta em alta do neon. A peça traz outras tendências: decote ombro a ombro, manga bufante, babados e três-marias (camadas franzidas na saia).