Ano Novo em Belo Horizonte 2023: queima de fogos volta à Pampulha

Acompanhando a retomada das festas de Ano Novo em todo o Brasil, a capital mineira vai ter uma série de eventos para celebrar a chegada de 2023. A maior celebração gratuita de BH vai ocorrer na Lagoa da Pampulha e contar com a tradicional queima de fogos, que serão distribuídos em balsas para garantir a segurança de moradores e turistas. Veja como vai ser a festa de Ano Novo em Belo Horizonte.

Ano Novo em Belo Horizonte 2023 terá queima de fogos na Lagoa da Pampulha

A boa notícia para os mineiros e os turistas que estarão na cidade no dia 31 de dezembro é que a tradicional queima de fogos na Lagoa da Pampulha vai voltar a ser realizada neste ano. O evento, que acontece desde 1990, faz parte do calendário oficial de eventos de BH e costuma atrair milhares de pessoas para a orla de um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil.

Segundo informações divulgadas pela TV Alterosa, responsável pela organização do maior evento gratuito de Ano Novo em Belo Horizonte, quatro balsas posicionadas no espelho d’água da Lagoa da Pampulha vão abrigar os fogos de artifício da virada. A previsão é de que a queima de fogos tenha 12 minutos de show pirotécnico com mais de 150 efeitos coloridos para enfeitar o céu da capital mineira na chegada de 2023.

Horário da queima de fogos

Segundo a organização, o evento está programado para começar às 19h, mas a queima de fogos será à meia-noite. Ao longo de todo o evento, haverá um esquema especial para garantir a segurança do público. O esquema vai contar com o reforço de policiais e agentes de trânsito, além de bases comunitárias que serão montadas ao longo da orla. Segundo a TV Alterosa, a Secretaria de Estado de Defesa Social, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, BHTrans e o Cop-BH também vão atuar no evento.

O trânsito na região deve sofrer alterações, mas as informações de bloqueios e restrições ainda não foram divulgadas. Normalmente, alguns dias antes do evento, os moradores da região recebem informativos e credenciais para circular pela área.

A queima de fogos da Lagoa da Pampulha, que deve atrair milhares de pessoas para a orla, também pode ser avistada de outros pontos da região conhecida como perímetro da orla. Os pontos principais para visualização do show pirotécnico do Ano Novo em Belo Horizonte são: Vertedouro; Praça de Iemanjá; Casa do Baile; e Praça da Igreja São Francisco de Assis.

Ainda de acordo com a organizadora do evento, 300 banheiros químicos serão espalhados entre os pontos de visualização. Postos médicos e UTIs móveis ficarão à disposição para atendimentos de emergência e também haverá estrutura de barracas para comercialização de alimentos e bebidas.

MAIS OPÇÕES DE RÉVEILLON EM BH

Na região da Pampulha, hotéis e restaurantes também programam festas de réveillon com vista para a queima de fogos da Lagoa da Pampulha. Mas é importante ressaltar que os eventos são privados e, portanto, não são gratuitos. A maioria também exige reserva antecipada.

Embora a queima de fogos seja a única festa gratuita no Ano Novo em Belo Horizonte, outros pontos da cidade costumam receber público no Réveillon. A Praça da Estação, na região central da cidade, é um desses locais. O bairro da Savassi conta com bares e restaurantes que realizam eventos privados de Ano Novo e, por isso, também costuma ter boa concentração de público.