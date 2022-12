Pode usar preto no Ano Novo: o que significa?

O fim do ano se aproxima e é hora de começar a pensar nas festas. O Natal e o Ano Novo são, tradicionalmente, datas em que grupos de amigos ou famílias se reúnem para celebrar juntos e muita gente faz questão de usar looks exclusivos nessas datas. Para o réveillon, a roupa branca é a queridinha, mas saiba que também há quem prefira usar preto no Ano Novo.

O significa usar preto no ano novo?

Se a maior parte das pessoas prefere usar roupas brancas para celebrar a chegada de mais um ano, outras cores também costumam fazer sucesso nessa época do ano. É o caso do amarelo e do rosa, por exemplo, que representam prosperidade e amor, respectivamente. No entanto, quem prefere usar preto no Ano Novo não precisa deixar de lado a sua cor de preferência.

Segundo a terapeuta holística Aline Soares, “O preto não tem relação com negatividade. Na verdade, quem prefere usar essa cor no Ano Novo, pode se preparar para atrair poder, que é o que a cor representa”. A verdade é que não existe uma regra e, para definir qual a cor da roupa que vai usar no réveillon, assim como os rituais que vai fazer, cada pessoa deve levar em conta sua própria personalidade e o que quer transmitir. Sendo assim, portanto, não há problemas em usar preto no Ano Novo.

Significado das cores no Revéillon

Superstição ou não, o fato é que as cores costumam ter influência direta na escolha da roupa para a virada. Quem gosta de usar preto no Ano Novo ou prefere outra cor busca informações sobre o que cada uma significa, a fim de fazer a escolha do look para a virada. De acordo com a Psicologia das Cores, muito usada pelos marketeiros, nosso cérebro se comporta de maneira diferente quando em contato com as cores.

Mas, quando o assunto é réveillon, não é o estudo que baliza as decisões de marketing que é levado em conta, e sim o misticismo. Confira o que cada cor atrai:

Branco

A cor tradicionalmente mais usada no Ano Novo é o branco, que costuma ser associada à espiritualidade e à paz. Segundo a cromoterapia, terapia alternativa que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 1976, o branco é a combinação das vibrações de todas as cores.

Amarelo

A segunda cor mais comum entre quem não gosta de usar preto no Ano Novo é o amarelo. Isso porque essa cor é associada à prosperidade e à riqueza e o réveillon é a oportunidade de tentar melhorar as finanças para aqueles que acreditam no poder das cores no ciclo que se inicia.

Vermelho

O vermelho, considerado a cor da paixão, representa mais do que isso. A cor está associada à alegria, excitação e força de vontade. Quem quiser apostar nessa cor, portanto, deve levar em conta que a cromoterapia vê o vermelho como uma cor que atrai energia e autoconfiança. A cor do ano 2023, segundo a Pantone, é o Viva Magenta, da família dos vermelhos.

Verde

O verde também está entre as cores preferidas para o look de Ano Novo. Para a cromoterapia, a cor, normalmente associada à esperança, reduz o estresse, mas também está ligada à cura. Na roupa do réveillon, por ser o representante oficial da natureza, o verde pode ser usado para atrair fertilidade e renovação.

Azul

O azul também costuma aparecer bastante nas festas de réveillon. Associado à inteligência e à sabedoria, o azul claro transmite calma e tranquilidade, mas o azul escuro é associado à confiança. Portanto, quem não usar preto no Ano Novo também tem a opção de usar essa cor para atrair poder e estabilidade.

Rosa

Rosa é uma cor alegre, que remete ao amor e, segundo a cromoterapia, pode melhorar o humor, sendo usada como tratamento auxiliar da depressão. Quem quer se sentir melhor no ano novo, portanto, pode usar uma roupa rosa, associada também ao amor-próprio e à autoestima.

Prata

O prata é praticamente uma variação do branco e, por isso, também pode ser associada à paz e à proteção. Por outro lado, há quem diga que a cor metalizada remete ao sucesso financeiro, à criatividade e à modernidade. O mesmo ocorre com o dourado, uma variação do amarelo, que remete à riqueza. Por isso, para atrair boas novas no campo das finanças, as cores metalizadas podem ser uma boa escolha.