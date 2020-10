Vinho branco: a bebida que casa perfeitamente com o verão

Calorzinho chegando e nada melhor para combinar com ele que um bom vinho branco. Por sua refrescância e versatilidade, ele se tornar um ótimo companheiro para os dias quentes do verão e da primavera.

O que é?

O vinho branco é popular por sua coloração clara, que varia de um dourado-âmbar à um amarelo-esverdeado pálido.

No entanto, não é só a sua cor que chama atenção, ele é sucesso entre os paladares mais requintados e uma ótima escolha para quem prefere bebidas mais suaves.

Entre as características principais estão o frescor e a leveza, além da acidez viva e do aroma acentuado. Assim, os vinhos brancos podem ser adocicados, semi-doces, secos, frutados, florais, barricados, leves ou encorpados.

Com isso, eles são uma ótima opção para se apreciar em regiões tropicais e estações mais quentes, como o verão e a primavera.

Como é feito?

Ao contrário do que muitos imaginam, os vinhos brancos não são feitos apenas com uvas brancas. Em sua produção, também se usa muito as uvas tintas, especialmente para a produção de vinhos espumantes.

A coloração dos vinhos se dá através da pigmentação natural encontrada nas cascas das uvas. Para a extração dos pigmentos, o suco ou mostro da uva precisa ficar em contato com as cascas durante o processo de fermentação da bebida.

Sendo assim, o que determina a intensidade de cor de um vinho é o tempo de contato. No caso do vinho branco, o contato é basicamente nulo. Tanto as cascas, engaços e sementes não fazem parte do processo de fermentação.

Desse modo, o vinho fica com a coloração clara e sem a presença de componentes que podem vir a deixar o sabor mais amargo, herbáceo ou tânico, como nos vinhos tintos secos.

Principais tipos de uvas brancas

Chardonnay: Devido a facilidade de cultivo, resistência e produtividade, a Chardonnay se espalhou pelo mundo, sendo considerada a principal uva base de vinhos brancos muito secos. São cultivadas na Argentina, no Brasil, na Califórnia (EUA) e no Chile. Além disso, também a chamam de uva do Chablis, por produzir vinhos excelentes nesta região de Borgonha, na França.

Chenin Blanc: É a principal uva branca do Loire, região francesa que produz longevos vinhos brancos e também vinhos de sobremesa.

Gewürztraminer: Encontrada na Alemanha e em Alsácia, na França.

Moscatel: Bastante espalhada pelo mundo, porém tem maior presença na Austrália, Brasil, França e Portugal.

Riesling: Pode ser encontrada tanto em regiões quentes como na Austrália e no Brasil, quanto em regiões frias, como áreas da Alemanha e da França e da Alemanha. Essa uva, por sua vez, pode originar a diferentes tipos de brancos, do mais seco ao mais doce.

Sauvignon Blanc: Encontrada nas regiões francesas de Bordeaux e do centro do Loire, no entanto, também estão presentes no Brasil e no Chile.

Encontrada nas regiões francesas de Bordeaux e do centro do Loire, no entanto, também estão presentes no Brasil e no Chile. Sémillon: Assim como a maioria das uvas brancas, a Sémillon é nativa da França. Todavia, tem rendido a bons vinhos na Austrália e no Chile.

Tipos de Vinho Branco

O vinho branco tem três categorias clássicas: os leves e refrescantes, os aromáticos e os encorpados. Todavia é comum que existam subcategorias para cada estilo de vinho.

Assim, as subcategorias dos vinhos brancos são feitas através dos conjuntos similares da combinação de gostos e aromas. Desse modo as características que se destacam são a leveza, o frescor, a doçura, o aroma e acidez.

Todavia, existem vinhos brancos que fogem totalmente do padrão de vinhos. Muitos trafegam por mais de uma categoria e, também, tem outros que não se encaixam em nenhuma dado a suas particularidades.

Qual vinho Branco Comprar?

Na hora de escolher qual vinho comprar, você deve ficar atento a alguns pontos cruciais para a decisão. Claro que o primeiro ponto é saber qual o tipo de vinho você quer e para quê. Assim facilita as opções. Com isso, acompanhe algumas dicas de como comprar um bom vinho branco.

Evite comprar vinhos de safras muito antigas. Diferente dos vinhos tintos que melhoram seu sabor com o tempo, os vinhos brancos são extremamente delicados.

Observe a coloração. Vinhos com coloração amarelo escura não são um boa pedida, pois essa color indica que a vida do vinho já declinou, pois com o passar dos anos perdeu a acidez e o frescor, sobrando apenas o gosto do álcool.

Considere sempre a data de fabricação ao invés da validade. Normalmente os vinhos tem um vida de 3 anos e passando disso pode estar comprometido.

Você também pode apelar para os mais famosos. Desse jeito, escolha um Chablis, Sauternes, Sauvignon Blanc ou um Vinho Verde, não tem erro.

Uma dica bônus: o vinho precisa ser condicionado em temperaturas adequadas. Além disso, após aberto o vinho precisa se consumido até no máximo 4 dias.

Vinho branco combina com o quê?

Existe uma vasta gama de vinhos brancos para diferentes ocasiões e paladares. Por isso, é importante que você avalie qual a finalidade do vinho branco na composição da sua mesa.

Assim, você consegue casar bem o prato com a bebida. Desse modo, listamos algumas comidas que casam muito bem vinhos brancos.

Vinhos frescos e refrescantes podem ser harmonizados com queijos frescos e curados, como a Mozarela, Mascarpone e Ricota. Além disso, saladas e canapés também ficam ótimas com esse tipo de vinho, principalmente combinado com algum ingrediente com maior acidez.

Já os vinhos mais encorpados combinam com queijos mais moles, como Brie, Camembert e Coulommiers. Massas com molhos mais untosos também formam uma harmonização agradável com vinhos mais secos. Por fim, os vinhos aromáticos ficam melhores com carnes brancas, como peixe e frutos do mar.

Qual taça usar para servir vinho branco?

Apreciar um bom vinho exige um serviço apropriado. Por isso, escolher as taças certas para servir é essencial. Assim, para vinhos brancos recomenda-se utilizar taças com o bojo menor que a dos vinhos tintos. Isso porque as taças menores concentram o frescor e reduzem a troca de calor entre o recipiente e o ambiente externo.

Além disso, por possuírem uma borda mais estreita, as taças menores entregam os aromas florais e frutados diretamente ao olfato, potencializando a experiência gustativa.

Desse modo, existem dois tipos de taças que se podem usar para tomar vinho branco, são elas as corpo ovalado e as com corpo alto mas estreito. A primeira taça se usa para servir vinhos mais aromáticos, enquanto a segunda é indicada para vinhos mais encorpados e cremosos.

Drinks com vinho branco

O vinho branco pode ser muito além de um acompanhamento como a estrela principal do happy hour. Em dias quentes nada melhor que um bom drink, não é mesmo? Então confere essas receitinhas!

Clericot

É um drink tipo da América do Sul, principalmente em bares argentinos e uruguaios. Ele é um drink bastante requintado e saboroso e existem diversas versões. Nele você casa o vinho branco com frutas e outras bebidas como o rum ou o champanhe.

Ingredientes:

1 garrafa de vinho branco seco

1 dose de rum

Frutas variadas cortadas em cubos

Modo de preparo: Basta misturar tudo em uma jarra e pronto! Já pode servir!

Spritz

O Aperol Sptriz é uma bebida italiana típica. Esse drink é perfeito para fazer no auge do verão para tomar na piscina, no clube ou na praia! Ele é super refrescante e fácil de fazer:

Ingredientes:

1 rodela de laranja

2 doses de vinho branco

1 dose de Aperol

Cubos de gelo

1 água tônica

Modo de preparo:

Na taça você mistura o vinho, o gelo e o Aperol. Em seguida, preencha o copo com a água tônica e finalize com a rodela de laranja. E pronto! Refresque-se!

Sangria Portuguesa

A sangria é uma bebida típica da Espanha que combina frutas picadas com vinho tinto. No entanto, na versão portuguesa o vinho branco é o protagonista!

Ingredientes:

1 garrafa de vinho branco

2 doses de licor de laranja

Frutas picadas

1 pau de canela

Folhas de hortelã

Modo de preparo: Basta misturar em uma jarra bem bonita e servir!