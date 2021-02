Receita drink Manhattan: história e petiscos para combinar

O Manhattan é um dos drinks mais clássicos que existem, feito com whisky, vermute doce e angostura. O coquetel foi batizado em homenagem ao famoso condado de Nova York.

Acredita-se que ele tenha sido criado Manhattan Club em um jantar para Samuel Tilden, então candidato à presidência dos EUA. Mas independente das lendas a cerca de sua criação, o drink se popularizou e se tornou um clássico para quem gosta de uma boa bebida.

Por isso, o DCI separou não só a receita do drink, como também de petiscos que harmonizam com Manhattan. Confira.

Receita do drink Manhattan

Ingredientes

2 doses de uísque

1 dose de vermute tinto

2 gotas de angostura

1 cereja (para decoração)

Gelo

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes, junto com o gelo, dentro de uma coqueteleira e bata bem. Depois disso, é só servir em uma taça e decorar o copo com a cereja.

Veja o passo a passo:

Receitas para acompanhar o drink Manhattan

Dadinho de tapioca

Ingredientes

1 ¼ de xícara (chá) de tapioca granulada

250 g de queijo de coalho

½ litro de leite

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta branca

Modo de preparo

Primeiramente, forre com filme uma assadeira pequena. Depois em uma tigela grande, rale o queijo-de-coalho. Junte a tapioca e misture. Tempere com sal e pimenta. Leve o leite para ferver e misture à tigela com a tapioca, mexa até que todo leite tenha sido incorporado. Depois transfira a mistura para a assadeira preparada e espalhe com a colher. Deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 3 horas.

Em seguida forre o fundo de uma assadeira com papel-manteiga. Preaqueça o forno a 180 ºC. Transfira a massa para uma tábua, retirando o plástico. Com uma faca, corte em tiras de 2 cm, e as tiras, em cubos. Leve para assar por 40 minutos ou até dourar. Se preferir, é possível fritar em óleo quente também.

Brusqueta – Receitas Drink Manhattan

Ingredientes

6 fatias de pão italiano redondo

1 dente de alho

3 xícaras de chá de tomates firmes picados, sem pele

3 xícaras de chá de mussarela de búfala em cubinhos

Manjericão picadinho a gosto

Azeite extra virgem a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo

Primeiro toste as fatias de pão em uma frigideira aquecida. Em seguida, esfregue levemente o dente de alho nos dois lados de cada fatia, e coloque-as numa assadeira. Misture o tomate, a mussarela, o manjericão, o azeite e o sal a gosto. Depois coloque a mistura sobre as fatias e leve ao forno quente por cinco minutos.

Torresmo

Ingredientes