Helicóptero cai em Ouro Preto e 6 pessoas morrem; aeronave fazia resgate

O feriado de 12 de outubro começou com a notícia da queda de um helicóptero do Corpo de Bombeiros em Ouro Preto, em Minas Gerais. Seis pessoas morreram, sendo 4 militares, um médico e um enfermeiro do SAMU. A aeronave estava em operação de resgate de outro acidente aéreo.

Causa da queda do helicóptero em Minas Gerais

O helicóptero do Corpo de Bombeiros estava desaparecido desde o fim da tarde desta sexta-feira, dia 11, e a confirmação da queda aconteceu na manhã desse sábado.

A aeronave deixou o solo para auxiliar nas buscas de outro acidente envolvendo um monomotor quando caiu na Serra Íngreme de Ouro Preto, sem deixar sobreviventes.

As vítimas são o capitão Wilker, tenente Victor, sargento Wellerson, sargento Gabriel, doutor Rodrigo Trindade e enfermeiro Bruno Sudário.

Ainda não se sabe o que levou ao acidente, mas a informação é que a região enfrentava mau tempo.