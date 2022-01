Acidente em Capitólio: falésia cai e faz 5 vítimas em MG

Parte de uma falésia desabou no Lago de Furnas, em Capitólio, em Minas Gerais, na tarde de sábado, dia 8 de janeiro. Pelo menos três embarcações com turistas foram atingidas. Pelo menos cinco pessoas morreram no acidente em Capitólio – local a cerca de 300 km de Belo Horizonte.

Vítimas do acidente de Capitólio

Pelo menos 5 pessoas morreram vítimas do acidente de Capitólio. O comandante do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Edgard Estevo, disse em entrevista coletiva que, além dos mortos, cerca de 20 pessoas podem estar desaparecidas, e disse que as autoridades estão procurando identificá-los.

O estado de Minas Gerais vem sofrendo com fortes chuvas que expulsaram quase 17 mil pessoas de suas casas devido a enchentes, segundo a Defesa Civil estadual.

Imagens de vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram uma reunião de pequenos barcos se movendo lentamente perto do penhasco de rochas no Lago furnas quando uma fissura apareceu na rocha e uma enorme peça caiu diretamente sobre pelo menos duas das embarcações.

Estevo disse que o acidente ocorreu entre as cidades de São José da Barra e Capitólio, de onde os barcos haviam saído.

Se alguém tiver indo para os Canyons de Capitólio/Furnas tomem muito cuidado, as rochas estão frágeis pelo volume de chuva. Infelizmente desse acidente tivemos vitimas pic.twitter.com/FwHAfhZvfJ — Laura ˢᶜᶜᵖ (@whoth4t_) January 8, 2022

o desabamento da rocha no capitólio em minas gerais por outro ângulopic.twitter.com/y9U9bWNAnh — kai (@kaiziito) January 8, 2022

Onde fica Capitólio em Minas

Capitólio fica a 280 km da capital Belo Horizonte, em Minas Gerais. O local é conhecido como “Mar de Minas” e a principal da região é o Lago de Furnas.

O Lago De Furnas é um ponto turístico popular com cânions naturais e águas navegáveis, além de hotéis e casas de férias próximas.

Falésias são formas de terra que geralmente existem na forma de exposições verticais ou quase verticais de rochas. Além do oceano ou das margens dos rios, falésias também podem ser vistas nas montanhas altas, paredes de cânions e vales. Corpos d’água caem sobre penhascos para formar cachoeiras.