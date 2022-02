Como ajudar Petrópolis: conheça 5 iniciativas de doação

Conheça as organizações e locais que estão arrecadando doações para as famílias afetadas pelas chuvas em Petrópolis e saiba como ajudar Petrópolis de todo país.

O que está acontecendo em Petrópolis?

O temporal que atingiu Petrópolis, na região serrana do Rio de janeiro, na terça-feira, 15 de fevereiro, deixou pelo menos 104 mortos, desaparecidos e centenas de pessoas desabrigadas, de acordo com a Defesa Civil estadual.

Mais de 20 pontos de deslizamento foram registrados em toda a cidade. Apenas no morro da Oficina, no Alto da Serra, um dos locais mais atingidos, dezenas de casas foram soterradas. Há ainda casos de pessoas que foram levadas pelas cheias nas ruas.

Segundo as últimas informações, 372 pessoas tiveram que deixar suas casas e estão acolhidas em abrigos ou casas de parentes e amigos.

Como ajudar Petrópolis – Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis

O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis está coletando alimentos, cobertores, água potável, roupas e itens de limpeza e também está aceitando doações em dinheiro.

Para doações em Dinheiro:

Banco do Brasil

Agência: 2885-1

Conta: 127599-2

CNPJ 27.219.757/0001-27

Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis

Projeto SOS Serra

O Projeto SOS Serra tem o objetivo de ajudar a famílias Petropolitanas em necessidade e apoiar na reformulação da educação pública.

Doações Via PIX: (24) 99303-8885

Como ajudar Petrópolis – Solidariedade Petrópolis

O Viva Rio e a Academia Pérolas Negras estão em campanha para arrecadar doações para ajudar a população atingida pelas chuvas em Petrópolis.

Você pode ajudar via PIX:

CNPJ: 30.836.216/0001-52

Ou via deposito:

Conta: 25523-8

Agência: 3519-x

CNPJ: 30.836.216/0001-52

Banco do Brasil

Instituto Corrente do Bem

O Instituto Corrente do Bem vai doar cestas básicas, materiais de limpeza e água para as famílias atingidas pela tragédia.

É possível colaborar por PIX:

36719388000122

ou via depósito:

Conta Corrente 22509-3

Agência 1651

Caixa Econômica Federal (104)

Associação Instituto Corrente do Bem

CUFAPetrópolis

A Central Única das Favelas está lançando uma campanha para atender as famílias do município de Petrópolis que perderam tudo, devido à forte chuva na região. A cidade está em situação de emergência e você pode ajudar! As doações serão revertidas em alimentos, itens de higiene e todo tipo de produto que possa ajudar as pessoas afetadas.

Veja como você pode ajudar a iniciativa da CUFA

E, para os que estão na região e podem ajudar, seguem os pontos de acolhimento que estão recebendo doações e abrigando as famílias que estão desalojadas:

Centro de Educação Infantil Chiquinha Rolla:

Endereço: R. Campos, 1 – Quitandinha, Petrópolis – RJ, 25651-030

Telefone: (24) 2242-7437

Escola Estadual Augusto Meschick:

Endereço: R. 24 de Maio, 550 – Valparaíso, Petrópolis – RJ, 25640-550

Telefone: (24) 2291-1560

Escola Municipal Ana Mohammad:

Endereço: Estr. do Paraíso, 701 – Castelânea, Petrópolis – RJ, 25635-412

Telefone: (24) 2247-8908

Escola Municipal Doutor Paula Buarque:

Endereço: 070, Estr. Philuvio Cerqueira Rodrigues, 1595 – Itaipava, Petrópolis – RJ

Telefone: (24) 2222-3670

Escola Municipal Duque de Caxias:

Endereço: Travessa Luciano Camarota 78, Petrópolis – RJ, 25615-390

Telefone: (24) 2247-0070

Escola Municipal Governador Marcello Alencar:

Endereço: Av. Amaral Peixoto, s/n – Quitandinha, Petrópolis – RJ, 25651-010

Telefone: (24) 2245-7780

Escola Municipal Odette Fonseca:

Endereço: Rod. Washington Luíz – Duques, Petrópolis – RJ

Telefone: (24) 2249-2123

Escola Municipal Papa João Paulo II:

Endereço: R. São Sebastião, 625 – São Sebastiao, Petrópolis – RJ, 25645-045

Telefone: (24) 2220-1156

Escola Municipal Rosalina Nicolay:

Endereço: Estr. Pres. Sodré, 1026 – Simeria, Petrópolis – RJ, 25645-026

Telefone: (24) 2248-1835

Escola Municipal Stefan Zweig:

Endereço: R. Sergipe – Quitandinha, Petrópolis – RJ

Telefone: (24) 2245-6737

Escola Paroquial da Igreja Bom Jesus:

Endereço: 028, R. Dr. Thouzet, 820 – Quitandinha, Petrópolis – RJ

Telefone: (24) 2243-0980

Quadra do Boa Esperança Futebol Clube:

Endereço: R. Projetada N, 112 fundos – Santa Cruz, Rio de Janeiro – RJ, 23510-450

Paróquia São Paulo Apóstolo no bairro de Copacabana:

Endereço: R. Barão de Ipanema, 85 – Copacabana, Rio de Janeiro – RJ, 22050-032

Telefone: (21) 2255-7547

Paróquia São José da Lagoa

Av. Borges de Medeiros, 2735 – Lagoa, Rio de Janeiro

Estão arrecadando água, alimentos e roupas.

