Dataprev 2022: consulta do auxílio emergencial está aberta

Os pagamentos do auxílio emergencial terminaram oficialmente em outubro de 2021, mas os cidadãos ainda podem acessar o site da Dataprev 2022 consulta auxílio emergencial. Assim, é possível conferir se existem valores em aberto para receber e que ainda podem ser sacados pelos beneficiários.

Além disso, com as informações sobre a liberação de uma nova parcela do benefício em 2022, os cidadãos também podem acompanhar o pagamento pela plataforma da Dataprev. Veja a seguir como é simples fazer esse procedimento:

Dataprev 2022 consulta auxílio emergencial

Para fazer a consulta do auxílio emergencial, acesse o site da Dataprev 2022 que ainda está disponível e foi criado para que os cidadãos pudessem acompanhar o benefício que foi pago entre 2020 e 2021.

Essa plataforma está passando por atualizações constantemente, conforme a necessidade de informar novos pagamentos do auxílio aos brasileiros. É importante ressaltar que em janeiro, o governo liberou as cotas retroativas para cerca de 823,4 mil pais solteiros. Diante disso, esse público pôde receber o benefício que na verdade se tratou de um complemento das cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial, que foram pagas entre abril e agosto de 2020.

Através do site da Dataprev 2022 a consulta auxílio emergencial fica garantido o acesso à todas as informações sobre esse pagamento, que deve ser acessado no endereço eletrônico https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/.

Depois disso, siga o seguinte passo a passo da Dataprev 2022 para a consulta do auxílio emergencial:

Informe na página inicial o Cadastro de Pessoa Física (CPF), nome completo, nome da mãe do representante familiar, além da data de nascimento; Clique na opção “sou humano”; Depois, aperte o botão “enviar”;

O cidadão será direcionado para outra página onde consta o resultado de todo procedimento que foi realizado para a liberação do benefício. Além possibilitar a consulta auxílio emergencial, na opção “Resultado do Processamento”, a Dataprev também disponibiliza informações sobre desde quando o dinheiro está disponível, além do valor do benefício.

Se após a consulta do auxílio emergencial na Dataprev 2022, você verificar que há valores a receber basta acessar a sua conta poupança social digital através do Caixa Tem. Assim, é possível utilizar o dinheiro para pagamentos de contas e boletos, além de fazer transferências e saques.

Auxílio Emergencial vai continuar em 2022?

Mesmo diante do fim do auxílio emergencial um grupo específico ainda pode receber de forma retroativa valores que variam entre R$600 e R$ R$ 3 mil, dependendo de quando começou a receber o auxílio emergencial. Segundo informou o ministro da Cidadania João Roma, em entrevista concedida nesta semana ao programa A Voz do Brasil, em 2022 haverá mais um pagamento do auxílio emergencial para os homens que são chefes de família.

Mas nesta etapa, o dinheiro será liberado apenas aos cidadãos que se inscreveram no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais) até 2 de abril de 2020, além disso, é preciso ter se cadastrado para receber o auxílio emergencial através das plataformas digitais até o dia 2 de julho de 2020.

Para ter direito à esse novo pagamento também é preciso ter recebido entre os meses de abril e agosto de 2020, a parcela simples do auxílio emergencial. A liberação desse valor extra se trata do reconhecimento do governo federal ao direito à cota dupla do benefício, assim como aconteceu para as mulheres chefes de família em 2020.

Consulta do novo pagamento em 2022

Apesar do ministro da Cidadania ter confirmado que um novo pagamento do auxílio emergencial será feito em 2022, o governo ainda não divulgou quando o dinheiro será liberado. Contudo, se espera que as informações dessa parcela extra também sejam disponibilizadas em breve na Dataprev 2022 para consulta auxílio emergencial.

Neste caso, basta acessar a plataforma e clicar na opção “5ª análise – homem monoparental” que se refere ao pagamento aos homens que criam seus filhos sozinhos. Se o dinheiro for liberado, o cidadão também poderá confirmar o resultado do processamento pelo site da Dataprev 2022 consulta auxílio emergencial.

Por outro lado, se o benefício for negado aparecerá a mensagem “Sua complementação de parcelas não foi aprovada pelos motivos destacados abaixo”. Assim, basta clicar em “mais informações” para saber quais são os motivos que resultaram na negativa desse pagamento.

Vale lembrar que além de ser um chefe de família, para ter direito à essa cota o homem deve ser responsável por pelo menos um menor de 18 anos e não possuir cônjuge ou companheira. O governo também informou que vai verificar se algum outro membro familiar recebeu a cota dupla no valor de R$ 1.200 em 2020.

