Previsão do Tempo RJ: fim de semana será o mais quente de 2021

Os cariocas estão enfrentando uma onda intensa de calor, de acordo com a previsão do tempo RJ. Só nesta semana, os termômetros atingiram a marca dos 38°C e 39,3°C, segundo apontou a Estação Meteorológica do INMET. E o final de semana não promete ser diferente. A previsão é que os próximos dias sejam os mais quentes do ano até agora.

Como ficará o tempo nos próximos dias?

Com poucas nuvens e entradas de ventos frios, o sol irá predominar em todo o estado do Rio de Janeiro no final de semana. De acordo com a previsão do tempo RJ, também não há previsão de chuva para a região até sábado. Já a capital fluminense pode bater o recorde do verão 2021.

Sábado (30/01) – Previsão do Tempo RJ

No sábado, 30 de janeiro, a expectativa é que a temperatura alcance o dígito dos 40°C. Os ventos frios estarão fracos (até 18,5km/h) a moderados (entre 18,5km/h e 51,9km/h) e as temperaturas permanecerão elevadas.

Máxima 39ºC

Mínima 22ºC

Domingo (31/01) – Previsão do Tempo RJ

No domingo, 31 de janeiro, a temperatura também ficará em torno dos 40°C durante todo o dia. Há chance de pancadas de chuva isoladas na região Serrana e no Médio Paraíba.

Máxima 38ºC

Mínima 25ºC

Segunda-feira (01/02) – Previsão do Tempo RJ

Na segunda-feira, 1º dia de fevereiro, terá uma leva queda na temperatura, com minima de 23ºC e máxima de 37ºC. Diferente do final de semana, a formação de nuvens será intensa e com isso, as possibilidades de tempestades isoladas aumentam.

Máxima 37ºC

Mínima 23ºC

Fonte: INMET

Pandemia no Rio

Apesar da previsão do tempo de verão, o carioca não poderá aproveitar a praia como na temporada passada. Isso porque todas as 33 regiões administrativas da cidade do Rio seguem com risco alto para Covid-19, segundo o quarto boletim epidemiológico da Prefeitura do Rio. O prefeito Eduardo Paes (DEM-RJ) acredita que a situação melhore a partir do dia 1º, quando a etapa de vacinação das pessoas a partir dos 80 anos terá início.

