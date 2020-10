Os concorrentes a vaga no executivo já estão com seus programas prontos e disponíveis no site do TSE. Veja, então, os principais pontos dos candidatos na eleição da capital carioca.

Eleições RJ 2020: Confira as propostas dos candidatos à prefeitura do Rio

Eleições RJ 2020: Confira quais são as propostas e ideias dos candidatos a prefeitura do Rio de Janeiro este ano. O candidato Cyro Garcia não registrou o programa de governo. Você pode conferir os programas completos neste link.

Benedita da Silva (PT)

A candidata Benedita da Silva nasceu na antiga favela da Praia do Pinto e morou 57 anos no morro do Chapéu Mangueira. É graduada em auxiliar de enfermagem e também em Serviço Social. Benedita da Silva já foi governadora do Rio, vice-governadora, senadora e vereadora.

Benedita da Silva foca nas políticas públicas para garantir o desenvolvimento da cidade e das minorias.

Pretende criar o Programa Renda Carioca, para garantir uma renda complementar ao Bolsa Família. Também um programa emergencial para geração de 100 mil vagas de emprego.

Ampliação do acesso à creche e pré-escola, além de estabelecer uma política de alfabetização. A candidata também aponta que terá um foco no combate ao racismo na cidade. Para a saúde ela pretende encerrar gradativamente os contratos de gestão das unidades de saúde firmados com as OSs [Organizações Sociais] e passar à empresa pública RioSaúde a gestão e a contratação de pessoal.

Clarissa Garotinho (PROS) – Eleições RJ 2020

A candidata do Partido Republicano da Ordem Social (Pros) é formada em jornalismo pela Faculdade Hélio Alonso. Já foi vereadora no Rio e deputada estadual. Atualmente está cumprindo o segundo mandato como deputada federal.

Em sua apresentação de projeto, existem sete ações emergências que o governo pretende tomar. Entre as medidas estão melhorar o transporte público, a pavimentação da cidade, renegociar empréstimos e dividas publicas.

Para a educação ela pretende zerar o índice analfabetismo e combater a evasão escolar. Além disso, uma de suas propostas é desburocratizar e facilitar a vida de quem quer empreender na capital carioca. Para isso, a candidata pretende criar um programa de incentivo à abertura de pequenos negócios.

Crivella (Republicanos)

O atual prefeito do Rio de Janeiro se candidata em busca da reeleição pelo partido Republicanos. Antes disso, Crivella já foi senador do estado também. Além disso, o parlamentar é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), cantor gospel e engenheiro civil.

Seu programa de governo começa com um resumo do que foi feito em sua gestão passada. Na área da educação, Crivella quer digitalizar e modernizar o ensino, criando a Escola Digital. Ele propõe criar a Escola Digital, em que serviços escolares estarão disponíveis para pais, alunos e professores nos computadores. Para isso, ele pretende distribuir notebooks a todos os alunos. Além de escolas em tempo integral, metade presencial e a outra online.

Pretende ampliar o número de leitos de UTI adulto em 50%, além de transformar o Hospital Ronaldo Gazolla, na Zona Norte, em um Complexo Especializado em Saúde para atendimento na área de assistência hospitalar e ambulatorial eletiva.

Delegada Martha Rocha (PDT) – Eleições RJ 2020

A candidata do Partido Democrático Trabalhista (PDT) é deputada estadual, cumpre, então, seu segundo mandato. Além disso, Martha é delegada aposentada e foi chefe da Polícia Civil do Rio no governo de Sérgio Cabral.

Seu programa de governo é o mais longo entre todos. Os projetos passam pela área da educação, em que ela pretende investir na melhoria da infraestrutura de escolas e ampliando a oferta de ensino infantil e integral. Saúde com a criação de um complexo de Saúde. Na área cultura ela pretende promover a valorização do samba e das heranças afro-brasileiras.

Mas o principal foco é na questão de segurança pública. Ela quer implantar o Projeto Estruturante Territórios Seguros para instituir o patrulhamento da Guarda Municipal, em cooperação com a Polícia Militar, “de pontos de concentração de crimes, com base na análise das manchas criminais”. E também a criação de um programa voltado ao “desenvolvimento de habilidades socioemocionais e o envolvimento da família na construção de uma cultura de paz”.

Eduardo Bandeira Melo (Rede)

O candidato pela Rede Sustentabilidade é formado em administração pela UFRJ. Eduardo Mello já foi presidente do clube Flamengo entre 2013-2015 e 2016-2018. Além disso, foi chefe do Departamento do Meio Ambiente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Seu projeto visa elevar o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro e reverter o processo de decadência. Dentre suas ideias, a educação tem um destaque, o candidato pretende melhorar o ensino básico para crianças e garantir a alfabetização até o fim do fundamental. Afirma que vai aumentar o número de vagas nas creches e escolas em tempo integral, além de garantir o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

Em suas propostas ele apresenta um plano de segurança para ampliar a guarda municipal e reforçar as operações de controle de desordem de armas. Para as contas públicas, Bandeira Melo objetiva a redução de contratações em urgência, sem licitação, e o ajuste fiscal priorizando o gasto com a população mais carente.

Eduardo Paes (DEM) – Eleições RJ 2020

O candidato pelo Partido Democratas (DEM), já ocupou o cargo de prefeito do Rio de Janeiro entre os anos de 2009 e 2016. Paes também já foi vereador, deputado federal e secretário estadual do Turismo, Esporte e Lazer.

Com o menor programa de governo, Eduardo Paes expõe seus projetos em duas páginas apenas.

Nas propostas do candidato, não há um aprofundamento ou medidas concretas a serem realizadas caso ele seja eleito. Dentre os projetos está melhorar a qualidade da educação pública, qualificar melhor a guarda municipal, propõe uma maior aproximação entre o governo municipal e a instancia federal. O candidato pretende também “implantar um plano de ação de alto impacto para os primeiros cem dias da administração com foco na volta às aulas de forma segura frente à pandemia e na recuperação imediata de serviços essenciais para a população nas Clínicas da Família, nas UPAs e nos BRTs”.

Por fim, o candidato conclui dizendo que se compromete a cumprir com seus projetos e com seu programa se for eleito.

Fred Luz (Novo)

O plano de Fred Luz afirma que terá como prioridade a saúde, a segurança, a educação, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Para isso, ele afirma que terá que resestruturar a cidade do Rio de Janeiro.

Entre os projetos, o programa frisa que vai focar no individuo como agente da mudança, além de descentralizar a politica e apoiar o livro mercado. Ele afirma também que irá dizer “não à politicagem” na gestão pública, e determinando “tolerância zero com a corrupção”.

Pretende também aplicar tecnologia e digitalização do governo. Menor custo, mais transparência, menos burocracia. Na saúde propõe a integração e transparência no sistema de fila de atendimento (Sisreg).

Glória Heloiza (PSC) – Eleições RJ 2020

A candidata Glória Heloíza era juíza titular da 2ª Vara da Infância, do Adolescente e do Idoso no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). Mas se afastou do cargo para concorrer a prefeitura do Rio de Janeiro pelo Partido Social Cristão (PSC).

Seu programa reafirma os valores cristãos, Propõe a uma “redução agressiva de despesas com pessoal”.

Na educação quer promover 100% da rede pública com ensino integral. Além de tornar o ensinamento pragmático e retirar debates ideológicos desnecessários.

Seu projeto tem enfoque na segurança pública. Tem propostas específicas para a atuação da Guarda Municipal, com a ampliação do efetivo, treinamento e capacitação, inclusive equiparando a formação dos guardas a um curso de nível superior.

Henrique Simonard (PCO)

Com 22 anos, Henrique Simonard é o candidato à prefeitura pelo Partido da Causa Operária (PCO). Nascido no Rio de Janeiro, foi candidato a deputado estadual em 2018, mas não foi eleito.

O plano de Henrique Simonard é um projetos propriamente ditos. Assim como em candidaturas para outras cidades, o programa de governo é um manifesto coletivo do partido, não do individuo em si.

O partido defende em suas propostas a necessidade de uma revolução socialista para acabar com as desigualdades sociais. Além disso, a classe trabalhadora deve estar a frente dessa luta para conquistar melhorias na qualidade de vida e cessar a exploração. Dentre as propostas pontuais estão a redução da jornada de trabalho para 36 horas, sem redução salarial; a descriminalização do aborto; e a não-privatização da Saúde. Além do livre acesso à universidades públicas e o fim das escolas militares.

Luiz Lima (PSL) – Eleições RJ 2020

O candidato pelo Partido Social Liberal já foi nadador profissional, participou dos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996 e Sidney 2000. Foi também secretário nacional de Esportes de Alto Rendimento. Além disso, Luiz Luz cumpre seu primeiro mandato politico como deputado federal.

Um de seus projetos é a privatização da Cidade do Samba e do Sambódromo. Além de incentivar o retorno da Fórmula 1 à cidade com a construção de um novo autódromo.

Propõe um clube escolar para incentivar a prática esportiva no contraturno escolar e estimular. Além da descentralização da gestão de verbas, aumentando a participação das direções das unidades. Pretende realizar a abertura das escolas depois de ficarem fechadas por conta da pandemia.

Paulo Messina (MDB)

O parlamentar, Paulo Messina, de 45 anos, é matemático e professor. Atualmente cumpre seu terceiro mandato como vereador do Rio de Janeiro. É candidato à prefeitura pelo O Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A candidata a vice na chapa é a psicóloga Sheila Barbosa.

Propõe a universalização do atendimento escolar da população de 4 e 5 anos até 2022. Efetivar o Plano de Cargos e Salários da Saúde (PCCS). Além da Expansão do tempo integral na rede municipal

Pretende que a prefeitura tenha maior controle da gestão das unidades de saúde e da fiscalização do trabalho das Organizações Sociais de Saúde (OSs).

Renata Souza (PSOL)

A candidata do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Renata Souza nasceu no complexo da Maré. É jornalista e doutora em Comunicação e Cultura. Ademias, atuou como chefe de gabinete da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.

Renata pretende reinvestir em programas como o Renda Básica Carioca (de auxílio financeiro para famílias mais pobres) e o Habita Rio (com a construção de 100 mil casas). Propõe a gratuidade do BRT e do VLT, além da redução da tarifa dos ônibus. Além a zerar a fila de espera por creches.

Se compromete a fazer um pacto municipal de igualdade de gênero e raça; e outro de redução da violência urbana e doméstica. Além de afirmar que quer que a prefeitura assuma o controle da bilhetagem para reduzir a passagem e fazer a integração tarifária com metrô e trem.

Suêd Haidar (PMB)

A ativista Suêd Haidar nasceu no Maranhão, mas mudou-se para o Rio em 1977. A candidata concorre pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), da qual é presidente e fundadora.

A candidata afirma que quer priorizar na luta pelos direitos humanos, pela liberdade e na desigualdade de gênero. Além de se comprometer a alcançar o empoderamento econômico para mulheres. O combate a corrupção também é um de seus ideais.

Uma de suas pospostas é colocar os horários de creche das 6h45 às 19h, ampliação do número de creches nos bairros e facilitação da criação de creches em bairros para otimizar a cobertura das demandas. Também pretende fazer o conselho de governança cidadã, com participação popular.