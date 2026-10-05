Apenas dois famosos foram eleitos nas eleições 2026: veja quem foi eleito e quem não foi

Apenas dois famosos foram eleitos nas eleições 2026: veja quem foi eleito e quem não foi

As eleições deste domingo (4) levaram às urnas candidatos que já eram conhecidos do público antes da disputa. Entre eles estavam apresentadores, jornalistas, cantores, atores, influenciadores e ex-jogadores de futebol. Outros nomes conhecidos da televisão, música e futebol, porém, ficaram fora do Legislativo.

Lista de famosos eleitos e não eleitos

No fim da apuração, poucos conseguiram garantir uma cadeira. Em São Paulo, Thammy Miranda foi eleito deputado estadual pelo PSD, enquanto Luiz Philippe de Orleans e Bragança conquistou uma vaga para deputado federal pelo PL.

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) — deputado federal — 187.743 votos

Thammy Miranda (PSD-SP) — deputado estadual — 84.330 votos

Apesar da notoriedade, diversos candidatos conhecidos não conseguiram votos suficientes ou não alcançaram uma cadeira pelo sistema eleitoral proporcional.

Datena (PSB-SP) — 51.071 votos

Sikêra Jr. (Republicanos-SP) — 37.042 votos

Edmundo (PSDB-RJ) — 35.725 votos

Silvia Abravanel (PSD-SP) — 22.445 votos

Sarah Poncio (Solidariedade-RJ) — 20.464 votos

Rachel Sheherazade (PSD-SP) — 20.151 votos

Geraldo Luís (Avante-SP) — 10.166 votos

Vivian Amorim (União Brasil-AM) — 10.797 votos

Manoel Gomes, o Caneta Azul (Avante-SP) — 7.236 votos

Vanderlei Luxemburgo (Podemos-TO) — 67.989 votos

Antônia Fontenelle (PSDB-RJ) — 3.863 votos

Luís Fabiano (MDB-SP) — 3.531 votos

Inês Brasil (PSB-RJ) — 3.129 votos

Andréa Sorvetão (DC-RJ) — 2.529 votos

Marcelinho Carioca (Republicanos-DF) — 2.494 votos

Humberto Martins (DC-RJ) — 1.124 votos

O resultado mostra que a popularidade de candidatos conhecidos do público não é suficiente para garantir uma cadeira no Legislativo. Nas eleições proporcionais, como as disputas para deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, a distribuição das vagas também considera o desempenho dos partidos e federações e as regras do sistema eleitoral.