Política

Apenas dois famosos foram eleitos nas eleições 2026: veja quem foi eleito e quem não foi

Conheça os parlamentares eleitos

Escrito por Anny Malagolini
Lista de famosos eleitos e não eleitos Foto: divulgação
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As eleições deste domingo (4) levaram às urnas candidatos que já eram conhecidos do público antes da disputa. Entre eles estavam apresentadores, jornalistas, cantores, atores, influenciadores e ex-jogadores de futebol. Outros nomes conhecidos da televisão, música e futebol, porém, ficaram fora do Legislativo.

Lista de famosos eleitos e não eleitos

No fim da apuração, poucos conseguiram garantir uma cadeira. Em São Paulo, Thammy Miranda foi eleito deputado estadual pelo PSD, enquanto Luiz Philippe de Orleans e Bragança conquistou uma vaga para deputado federal pelo PL.

  • Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) — deputado federal — 187.743 votos
  • Thammy Miranda (PSD-SP) — deputado estadual — 84.330 votos

Apesar da notoriedade, diversos candidatos conhecidos não conseguiram votos suficientes ou não alcançaram uma cadeira pelo sistema eleitoral proporcional.

  • Datena (PSB-SP) — 51.071 votos
  • Sikêra Jr. (Republicanos-SP) — 37.042 votos
  • Edmundo (PSDB-RJ) — 35.725 votos
  • Silvia Abravanel (PSD-SP) — 22.445 votos
  • Sarah Poncio (Solidariedade-RJ) — 20.464 votos
  • Rachel Sheherazade (PSD-SP) — 20.151 votos
  • Geraldo Luís (Avante-SP) — 10.166 votos
  • Vivian Amorim (União Brasil-AM) — 10.797 votos
  • Manoel Gomes, o Caneta Azul (Avante-SP) — 7.236 votos
  • Vanderlei Luxemburgo (Podemos-TO) — 67.989 votos
  • Antônia Fontenelle (PSDB-RJ) — 3.863 votos
  • Luís Fabiano (MDB-SP) — 3.531 votos
  • Inês Brasil (PSB-RJ) — 3.129 votos
  • Andréa Sorvetão (DC-RJ) — 2.529 votos
  • Marcelinho Carioca (Republicanos-DF) — 2.494 votos
  • Humberto Martins (DC-RJ) — 1.124 votos

O resultado mostra que a popularidade de candidatos conhecidos do público não é suficiente para garantir uma cadeira no Legislativo. Nas eleições proporcionais, como as disputas para deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, a distribuição das vagas também considera o desempenho dos partidos e federações e as regras do sistema eleitoral.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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