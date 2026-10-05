Apenas dois famosos foram eleitos nas eleições 2026: veja quem foi eleito e quem não foi
Conheça os parlamentares eleitos
As eleições deste domingo (4) levaram às urnas candidatos que já eram conhecidos do público antes da disputa. Entre eles estavam apresentadores, jornalistas, cantores, atores, influenciadores e ex-jogadores de futebol. Outros nomes conhecidos da televisão, música e futebol, porém, ficaram fora do Legislativo.
Lista de famosos eleitos e não eleitos
No fim da apuração, poucos conseguiram garantir uma cadeira. Em São Paulo, Thammy Miranda foi eleito deputado estadual pelo PSD, enquanto Luiz Philippe de Orleans e Bragança conquistou uma vaga para deputado federal pelo PL.
- Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) — deputado federal — 187.743 votos
- Thammy Miranda (PSD-SP) — deputado estadual — 84.330 votos
Apesar da notoriedade, diversos candidatos conhecidos não conseguiram votos suficientes ou não alcançaram uma cadeira pelo sistema eleitoral proporcional.
- Datena (PSB-SP) — 51.071 votos
- Sikêra Jr. (Republicanos-SP) — 37.042 votos
- Edmundo (PSDB-RJ) — 35.725 votos
- Silvia Abravanel (PSD-SP) — 22.445 votos
- Sarah Poncio (Solidariedade-RJ) — 20.464 votos
- Rachel Sheherazade (PSD-SP) — 20.151 votos
- Geraldo Luís (Avante-SP) — 10.166 votos
- Vivian Amorim (União Brasil-AM) — 10.797 votos
- Manoel Gomes, o Caneta Azul (Avante-SP) — 7.236 votos
- Vanderlei Luxemburgo (Podemos-TO) — 67.989 votos
- Antônia Fontenelle (PSDB-RJ) — 3.863 votos
- Luís Fabiano (MDB-SP) — 3.531 votos
- Inês Brasil (PSB-RJ) — 3.129 votos
- Andréa Sorvetão (DC-RJ) — 2.529 votos
- Marcelinho Carioca (Republicanos-DF) — 2.494 votos
- Humberto Martins (DC-RJ) — 1.124 votos
O resultado mostra que a popularidade de candidatos conhecidos do público não é suficiente para garantir uma cadeira no Legislativo. Nas eleições proporcionais, como as disputas para deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, a distribuição das vagas também considera o desempenho dos partidos e federações e as regras do sistema eleitoral.