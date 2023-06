8 festas juninas em São Paulo para ir nesse fim de semana (17 e 18/06)

Esse é mais um final de semana que será cheio de festas juninas em São Paulo. Neste sábado e domingo, a capital paulista recebe dezenas de quermesses em todas as regiões, com comida típica, quadrilha, barracas de brincadeira e shows ao vivo. Confira a lista com algumas delas.

Festa Junina do Memorial da América Latina | Festas Juninas em São Paulo

A festa junina do Memorial da América Latina, na Barra Funda, acontece neste final de semana. O evento será realizado nos dias 17 e 18 de junho, sábado e domingo, das 11h às 21h. A entrada é gratuita.

O público pode entrar pelos portões 2 e 5 para quem vem a pé; o estacionamento está localizado nos portões 8 e 15, enquanto o bicicletário fica no portal 9. O local também fica bem próximo da estação Palmeiras-Barra Funda da linha 3-Vermelha do Metrô e linhas de trem.

Horário: das 11h às 21h

Onde: Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Preço: grátis

Onde comemorar o São João em São Paulo? Festa Junina no PopHaus

Também tem programação especial para crianças! O PopHaus, maior parque de brinquedos infláveis da América Latina, realizará uma festa junina neste final de semana nas unidades de Santo Amaro e Tatuapé. Além das atrações do parque, o evento também contará com barracas de pescaria, boca do palhaço, tomba-latas, argolas, entre outras gincanas.

Há dois tipos de ingressos para o evento. Quem optar pela entrada brincante ganha oito fichas para as brincadeiras, enquanto os que adquirem o não brincante ganham três fichas.

Horário: das 10h às 20h

Onde: Tatuapé (Rua Doutor Rubens Gomes Bueno, 288 - Várzea de Baixo) e Santo Amaro (Rua Euclides Pacheco, 483 - Vila Gomes Cardim, São Paulo).

Preço: a partir de R$ 30,00 no site (https://compras.pophaus.com.br/)

Festa Junina no Parque Burle Marx | Festas Juninas em São Paulo

O Parque Burle Marx, no Morumbi, também realiza sua própria festa junina neste final de semana, com barracas de comidas típicas e brincadeiras. A entrada é gratuita, com consumação à parte.

Há estacionamento no local para quem for de carro. Para evitar filas, haverá a opção de valet na portaria 1 (de pedestres).

Horário: das 10h às 19h

Onde: Avenida Dona Helena Pereira de Moraes, 200, Parque do Morumbi

Preço: grátis

Festa Junina da Igreja Nossa Senhora da Consolação

A tradicional Festa Junina da Igreja da Consolação ocorre neste final de semana e também nos dias 24 e 25 de junho. A entrada é gratuita com consumação à parte nas barracas de comida e brincadeiras.

No sábado, o cantor Victhor Vieira é quem fica responsável pela música ao vivo. No domingo, haverá a apresentação da cantora Marlene Andrade.

Horário: das 17h às 22h

Onde: Rua da Consolação, 585, Consolação

Preço: grátis

Festa Junina Vegana do VegNice

A festa junina vegana do VegNice acontece neste domingo, 18. As comidas típicas da quermesse ganham versões sem qualquer tipo de ingrediente de origem animal, além do evento também oferecer venda de artesanato e cosméticos, oficinas de culinária vegana e música ao vivo.

A quermesse também terá música ao vivo. O ambiente é pet friendly, ou seja, o público pode levar seus animais de estimação se quiser.

Horário: das 12h às 20h

Onde: Rua Taguá, 304, Liberdade

Preço: gratuito

Veja: Alerta de frio: frente fria chega em SP e temperaturas caem a 10ºC

Festa Junina do Família no Parque | Festas Juninas em São Paulo

Entre as festas juninas em São Paulo neste fim de semana, também está o evento do Família no Parque que acontece no Parque Villa-Lobos, com várias gincanas e atividades para toda a família. Além das comidas típicas, o evento disponibiliza brinquedos infláveis e Área Kids.

A entrada é gratuita, mas há combo de ingressos para aqueles que quiserem participar das atrações. Crianças até 1 anos não pagam.

Horário: das 10h às 18h

Onde: Parque Villa-Lobos – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1025, Pinheiros

Preço: a partir de R$ 8

Festa Junina da Paróquia Vila Madalena

A festa junina da Paróquia Vila Madalena continua neste sábado e domingo. O evento também será realizado no próximo final de semana, 24 e 25 de junho.

A entrada é gratuita. O evento contará com as tradicionais barracas de comidas típicas, bingo, música ao vivo e brincadeiras.

Horário: das 18h à 22h

Onde: R. Girassol, 795, Vila Madalena

Preço: grátis

Festa Junina Paróquia São Rafael | festas juninas em São Paulo

O evento acontece neste sábado e domingo, e segue nos finais de semana até 2 de julho, com entrada gratuita. A festa junina é realizada no Largo São Rafael, na Mooca, próximo a estação Estação Juventus-Mooca, na Linha 10-Turquesa da CPTM.

A festa junina começa a partir das 18h e contará com bingo e barracas de brincadeira.

Horário: 18h

Onde: Paróquia São Rafael - Largo São Rafael, s/nº - Mooca

Preço: grátis

Qual a maior festa junina de São Paulo?

A maior festa junina de São Paulo é a Quermesse do Calvário, realizada em todos os finais de semana entre 27 de maio e 2 de julho. A festa acontece por mais de um mês, tendo o maior tempo de duração da capital paulista.

A tradicional festa realizada em Pinheiros conta com bingos, shows e sorteios de prêmios, além das barracas de comidas e brincadeiras.

O acesso à festa é pago. O valor da entrada é de R$ 25 para adultos e R$ 10 para pessoas acima de 60 anos. Idosos com mais de 80 anos e crianças até 10 anos não pagam. O ingresso já inclui uma cartela de bingo.

Horário: sábado das 17h30 às 23h30 e domingo das 17h30 às 22h30

Onde: Rua Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros

Preço: entre R$ 25 e R$ 10

Veja: Revolução de 1932: dia 9 de julho de 2023 é feriado mesmo?