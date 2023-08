Agenda de São Paulo: o que fazer no fim de semana (25/8 a 27/8)

A agenda de São Paulo para o final de semana conta com exposições, shows e eventos gastronômicos. Entre as atrações, estão apresentações do cantor Caetano Veloso e da banda de k-pop Ateez. Já a Festa da Achiropita entra em seu penúltimo final de semana no bairro do Bixiga. Confira a programação completa.

Show de Caetano Veloso | Agenda de São Paulo

Caetano Veloso passa pela capital paulista, com a turnê "Meu Coco", neste final de semana com dois shows: sexta, 25, e sábado, 26, ambos no Espaço Unimed. Ainda há entradas disponíveis para ambos os dias.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Ticket360 mediante disponibilidade e cobrança de taxa de conveniência. As entradas restantes para a apresentação de sexta-feira começam em R$ 140, enquanto as que sobraram para o sábado custam a partir de R$ 480.

Data e horário: sexta e sábado, a partir das 20h

Onde: Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo – SP

Valor: a partir de R$ 140

Festa da Achiropita

A Festa da Achiropita acontece no sábado, das 18h às 00h, e no domingo, das 17h30 às 22h30. Esse é o penúltimo final de semana do evento, que será encerrado no próximo final de semana.

A entrada da festa na rua é gratuita. São mais de 30 barracas com o melhor da gastronomia italiana, incluindo beringela ao forno, pimentão ao forno, fogazza, spaguetti, penne, fricazza, polenta, calabresa na chapa, calabresa na brasa, antepasto, pizza, fogliata, churrasco na chapa e espetinho de carne, doces e bebidas. Os valores para consumação são pagos diretamente em cada tenda e variam entre R$ 5 e R$ 30.

É realizada também a Festa na Cantina para qual o público deve comprar ingressos antecipadamente pelo aplicativo da Festa da Achiropita. Os preços das entradas começam em R$ 80 e dão direito a lugar marcado, um prato de spaghetti ou penne ao sugo e o show da banda Felice Italia e Os 3 Tenores Brasileiros. O evento acontece aos sábados das 20h às 00h e aos domingos das 19h às 23h.

Data e horário: sábado, a partir das 18h, e domingo, a partir das 17h

Onde: Ruas 13 de Maio, São Vicente e Doutor Luís Barreto, no Bixiga

Valor: entrada gratuita. Comes e bebes a partir de R$ 5.

5ª edição da Semana Paulista de Dança no MASP

Na agenda de São Paulo deste final de semana também está a Semana Paulista de Dança, realizada no MASP. O evento começou na quinta-feira, 23, e segue até domingo, 27.

As apresentações acontecem gratuitamente no MASP Auditório e no vão livre do museu. A temporada conta com a participação de diversas companhias, incluindo a São Paulo Companhia de Dança.

A distribuição dos ingressos é feita duas horas antes de cada espetáculo, na bilheteria. O limite é de uma entrada por pessoa. Sujeito a lotação.

Data e horário: sexta, a partir das 20h, sábado, às 14h e 20h, e domingo, às 11h e 20h

Onde: Vão Livre do MASP - Av. Paulista, 1578, Bela Vista

Valor: gratuito

Paulista aberta | Agenda de São Paulo

Aos domingos, a Av. Paulista é fechada para os carros e aberta apenas para pedestres. O local costuma receber dezenas de músicos independentes que se apresentam ao ar livre e intervenções artísticas. O público também pode aproveitar para caminhar, andar de bicicleta e skate no local.

Os comércios localizados na avenida costumam ficar abertos normalmente. Já os ônibus que normalmente passam pelo local têm os trajetos desviados para as ruas de trás.

Data e horário: domingo, das 10h às 16h

Onde: Av. Paulista

Valor: gratuito

Onde está a exposição de Leonardo da Vinci?

Para quem gosta de arte, a Agenda de São Paulo deste final de semana também conta com a exposição "Os Mundos de Leonardo Da Vinci" no shopping Morumbi.

São oito salas em 3000 m² onde são apresentadas as invenções, o trabalho e a personalidade multifacetada de um dos maiores artistas da história. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Fever com preços a partir de R$ 45 a meia-entrada.

Data e horário: diariamente, das 10h às 22h

Onde: Morumbi Shopping - Av. Roque Petroni Junior, 1089, Jardim das Acácias

Valor: a partir de R$ 45

Exposição B.B. King no MIS

Outra exposição é a 'B.B. King: Um Mundo Melhor em Algum Lugar', que acontece no Museu da Imagem e do Som (MIS).

A primeira exposição dedicada ao rei do blues mostra diversos itens da vida e obra do artista, como imagens do acervo do B.B. King Museum, de diversas fases da carreira do músico, credenciais de todas as turnês realizadas por B.B. King no Brasil, o primeiro troféu Grammy recebido pelo cantor em 1971 e a icônica guitarra Gibson Lucille, assinada por King em seu show em São Paulo em 1993, entre outros.

Os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada. Às terças, a entrada é gratuita mediante retirada na bilheteria física do MIS.

Data e horário: de terças a sextas, das 10h às 19h. Aos sábados, das 10h às 20h. Domingos e feriados, das 10h às 18h.

Onde: Museu da Imagem e do Som (MIS), na Av. Europa, 158, Jardim Europa

Show do Ateez | Agenda de São Paulo

O grupo sul-coreano Ateez realiza o primeiro show em São Paulo neste sábado, 26, no Allianz Parque, com a turnê ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP: BREAK THE WALL].

Formado por oito artistas, o Ateez faz sucesso entre os fãs de k-pop. O grupo emplacou o EP [SPIN OFF: FROM THE WITNESS]] no Top 10 na parada Billboard 200, a mais importante dos Estados Unidos.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Eventim ou na bilheteria oficial do Allianz Parque. Ainda há entradas disponíveis para todos os setores com valores a partir de R$ 195.

