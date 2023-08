Alerta de frio: frente fria chega em SP e temperaturas caem a 11ºC

Após dias de calorão e baixa umidade do ar, uma frente fria chega em São Paulo e derruba as temperaturas pela metade. Já na sexta-feira, 25 de agosto, a capital paulista deve registra mínima de 13ºC e o fim de semana deve cair para 11ºC. Confira como ficam as condições do tempo para os paulistanos.

Quando começa a frente fria em São Paulo?

A partir de sábado, dia 26, uma frente fria chega em São Paulo, devido a uma massa de ar frio que começou a avançar pelo sul do Brasil. O tempo deve ficar nublado e há chance de chuva no fim de semana e, consequentemente, aumento da umidade relativa do ar.

De acordo com as estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo, na sexta-feira (25), uma frente fria se propaga ao largo do litoral paulista e muda o tempo na Capital e Grande São Paulo. Os ventos passam a soprar do quadrante sul, o que vai facilitar o ingresso de umidade e a queda da temperatura.

O banco de dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, agosto de 2023 registrou até o momento, 10,4mm de chuva, o que representa 35% dos 29,7mm esperados para o mês.

Uma frente climática é uma zona de transição entre duas massas de ar diferentes na superfície da Terra. Cada massa de ar possui características únicas de temperatura e umidade. Muitas vezes há turbulência numa frente, que é a fronteira onde duas massas de ar diferentes se juntam. A turbulência pode causar nuvens e tempestades, ou apenas uma mudança de temperatura.

É possível acompanhar o clima em tempo real no Inmet.

Previsão do tempo dos próximos dias na capital

Diante da frente fria que vai alcançar o estado de São Paulo, confira como será a previsão do tempo na capital paulista de sexta a domingo:

Sexta (25/08): a mínima é de 16º e a máxima de 25º; Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas



Sábado (26/08): a mínima é de 13º e a máxima de 18º; Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isolada;



Domingo (27/08): a mínima é de 11º e a máxima de 15º; Nublado com pancadas de chuva isolada.

