Amanhã tem rodízio em SP? Veja o horário do rodízio na sexta 17/6

Por causa do feriado de Corpus Christi, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o tradicional rodízio de veículos, que vigora de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 17h às 20h. A sexta-feira, dia 17 de junho, não é nenhuma data especial, então amanhã tem rodízio em SP ou foi cancelado?

Veja como está o rodízio em São Paulo atualmente.

Amanhã tem rodízio em SP?

A Prefeitura de São Paulo vai emendar o feriado e manter a suspensão da restrição de veículos nas ruas da cidade. Nessa sexta-feira, 17 de junho, os veículos com placas finais 9 e 0 poderão circular das 7h às 10h e das 17h às 20h.

O rodízio voltará a ser implantado na segunda-feira (20), com a restrição de horário de horário para veículos com placas finais 1 e 2 entre às 7h e 10h, e na parte da tarde, das 17h às 20h.

Ficam mantidos também o funcionamento da Zona Azul e o horário das demais restrições existentes na cidade: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

O rodízio de veículos em São Paulo funciona da seguinte forma em dias úteis:

Placas final 1 e 2 – rodízio vale das 7h às 10h e e entre as 17h e as 20h segunda-feira

Placas final 3 e 4 – rodízio vale das 7h às 10h e e entre as 17h e as 20h de terça-feira

Placas final 5 e 6 – rodízio vale das 7h às 10h e e entre as 17h e as 20h de quarta-feira

Placas final 7 e 8 – rodízio vale das 7h às 10h e e entre as 17h e as 20h de quinta-feira

Placas final 9 e 0 – rodízio vale das 7h às 10h e e entre as 17h e as 20h de sexta-feira

Veja a área do rodízio de veículos em São Paulo abaixo.

Vale lembrar que carros com placas de outros municípios também precisam respeitar o rodízio de São Paulo.

Multa – Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica em infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de 4 (quatro) pontos no prontuário do motorista.

