Arquiteto Ruy Ohtake morre em SP aos 84 anos

O arquiteto Ruy Ohtake morreu neste sábado, 27 de novembro, aos 84 anos. O profissional assinou obras como o hotel Unique e sede do Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, e o aquário do Pantanal em Mato Grosso do Sul. A informação é da Folha de São Paulo.

De acordo com a publicação, o velório será realizado em cerimônia apenas para a família.

Ruy Ohtake

Ruy Ohtake é considerado um dos arquitetos mais conceituados do Brasil. Foram cinco décadas de trabalhos e mais de 420 projetos sob a sua assinatura. Uma das marcas do paulistano foi a utilização de o de formas esculturais e cores ousadas para criar surpresas.

Em São Paulo, suas obras estão por todo lugar: desde o luxuoso hotel Unique, no Jardim Paulista, aos edifícios residenciais “Redondinhos” em Heliópolis, a maior favela da cidade.