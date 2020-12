Arrastão na Cracolândia causa pânico em SP; veja vídeo

Arrastão causado por usuários de drogas e dependentes químicos na região central de São Paulo, conhecida como Cracolândia, na tarde desta terça-feira (08) deixou moradores e motoristas em pânico. O arrastão na Cracolândia deixou, ao menos, seis veículos danificados.

Com cadeiras e pedaços de madeira, o grupo quebrou vidros de carros e saquearam motoristas que passavam entre a Alameda Nothmann e a Rua Helvética. A Polícia Militar foi chamada.

O que motivou o arrastão da Cracolândia?

De acordo com a Polícia Militar, o arrastão na Cracolândia se deu após uma operação de limpeza urbana efetuada pela prefeitura paulistana e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

A PM, que foi chamada por volta das 15h30, informou também que precisou acionar o plano de contingência para a área. “Após a chegada da PM, a situação foi controlada e a ordem foi restabelecida”, disse a nota da corporação.

Moradores informaram que as forças de segurança teriam usado bombas para conter os ataques. Ninguém foi preso.

Relatos

Motorista vítima do arrastão da Cracolândia, no Centro de São Paulo, relatou como a ação ocorreu. Ele disse que o grupo queria aparelhos celulares e dinheiro, mas levaram também garrafas de água e outros itens de menor valor. “O item que eles mais pediam era o celular. Me pediram o celular umas quatro, cinco vezes. Mas o celular foi o primeiro item que levaram. (…) Então eles começaram a recolher o que eles viam. Pegaram até uma bolsa térmica que só tinha águas e bebidas para o meu próprio consumo. Eles estavam desnorteados, pegando qualquer coisa que pudesse gerar algum valor”, recordou ao G1.

O motorista contou ainda que tentou manter a calma e garantir que os assaltantes não se sentissem ainda mais ameaçados. “Eu levantei as mãos para eles terem certeza de que eu não esboçaria nenhuma reação ou que eu dirigiria o carro para cima deles”.

O que dizem os moradores?

Inquilinos e proprietários de apartamentos da região sentem-se ameaçados diariamente com a presença constante de usuários de drogas e traficantes no entorno. Muitos se preocupam com atos violentos iguais ao arrastão na Cracolândia desta terça à tarde.

Vídeos com flagrantes de confusões, vandalismo, furtos, roubos e comércio de drogas são bastante comuns em grupos de aplicativos criados pelos moradores da região.

Veja vídeo do arrastão da Cracolândia

Segundo as imagens, ao menos seis veículos foram atacado. Com o tráfego congestionado no momento do arrastão da Cracolândia, alguns motoristas chegaram a subir na calçada com os carros para fugir dos usuários durante a ação.