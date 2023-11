Árvore de Natal do Ibirapuera 2023 já tem programação

A Árvore de Natal do Ibirapuera será inaugurada no próximo sábado, 2, e terá como tema "Sonho de Uma Noite de Natal". Neste ano, as luzes serão roxas e também haverá outras atrações, como a Casa do Papai Noel. A visita é gratuita para o público.

Qual o horário da Árvore de Natal do Ibirapuera?

A Árvore de Natal do Ibirapuera ficará no local até o dia 6 de janeiro e funcionará das 19h30 às 22h, diariamente. O parque também traz animações holográficas no lago, inspiradas na magia do natal.

O público também poderá visitar a Casa do Papai Noel, que contará com a presença do bom velhinho para atender todas as crianças e adultos que desejarem tirar fotos ao lado da figura mais icônica do Natal. A ação acontecerá somente aos finais de semana, até a data de encerramento. Quem quiser adquirir uma lembrancinha poderá passar no Mercadão de Natal, que venderá presentes e outros itens temáticos do 'Natal com arte'.

Neste ano, a ação é patrocinada pelo banco Nubank e, por esse motivo, a iluminação será roxa, a mesma cor utilizada na identidade visual da instituição financeira. A árvore tem 57 metros de altura, dois metros a mais que a montada no ano passado, e será feita de LED. A expectativa é que 1,3 milhão de pessoas visitem o espaço durante o período de exposição. Vale lembrar que a visita a todo o espaço natalino do Parque do Ibirapuera é gratuita.

A tradicional Árvore de Natal do Ibirapuera foi montada pela primeira vez em 2002, com 50 metros de altura. Desde então, vem crescendo a cada ano e atraindo um número crescente de visitantes. Ela é montada tradicionalmente no Lago das Carpas, no Parque Ibirapuera, e é um dos principais símbolos natalinos da cidade, já se tornando uma tradição.

Passeio: Natal no Parque Ibirapuera

Quando: 02/12 a 06/01

Horários: diariamente, das 19h30 às 22h

Preços: gratuito

Como chegar no Parque Ibirapuera?

O Parque Ibirapuera está localizado no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, sendo possível chegar ao local de carro, ônibus ou metrô, apesar de a estação ser um pouco distante. Quem preferir pode descer em uma das paradas da linha 5-Lilás e depois pegar um carro por aplicativo.

De carro

Para quem vem de carro, o acesso ao parque é feito pela Avenida Pedro Álvares Cabral. O parque possui estacionamento próprio e as tarifas variam de acordo com o período do dia. Geralmente, os preços durante os finais de semana costumam ser um pouco mais altos que em dias úteis.

Metrô

A estação de metrô mais próxima é a AACD-Servidor, da linha 5-Lilás, que fica a cerca de 1,5 km do parque. O percurso pode ser feito a pé, de ônibus, táxi ou carro por aplicativo.

Ônibus

Diversas linhas de ônibus, que partem de vários pontos da cidade, passam pelo Parque do Ibirapuera. Para saber qual a opção mais viável a partir do seu ponto de partida, consulte o site da SP Trans ou o Google Maps. Entre as linhas mais comuns, estão: 675N-10, 677A-10 e 677B-10, que partem do Terminal Santo Amaro.

De bicicleta

O parque possui diversas ciclovias para as pessoas que optarem por um meio de transporte mais sustentável. Para quem vem de bicicleta, o acesso é feito pela Avenida Pedro Álvares Cabral.

