Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto: como visitar em SP

Veja valores, local e quando visitar o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto no bairro do Bom Retiro, em São Paulo - Foto: Reprodução/Facebook/Memorial do Holocausto

Visitação do espaço no Bom Retiro é gratuita.

Quem faz parte da comunidade judaica e quem ficar mais inteirado com a cultura ou quem tem curiosidade sobre o assunto e deseja aprender, um dos pontos turísticos de São Paulo é o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, na 1ª Sinagoga do Estado de S. Paulo, no Bom Retiro.

Leia também - Museu do Ipiranga: ingresso, horários e nova programação

Quanto custa visitar o Memorial da Imigração Judaica?

Os ingressos para o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto de São Paulo são totalmente gratuitos. No entanto, é necessário fazer um agendamento pelo site antes de ir até o local. O espaço funciona de segunda a quinta-feira das 9h - 17h, de sexta-feira 9h - 15h, além de abrir um domingo por mês (sem horário especificado no site).

Existe a possibilidade de realizar uma visitação individual ou em grupo. Também são disponibilizadas visitas guiadas. Durante a semana, as visitas guiadas são destinadas para grupos de pelos menos 15 pessoas, já aos domingos o número pode variar e não precisa atingir um mínimo.

Para realizar seu cadastro e marcar uma data, é necessário acessar o site do Memorial, criar um cadastro e ver a agenda disponível. As vagas são limitadas.

Memorial do Holocausto agendamento

Passo 1 - Para conseguir seu ingresso para visitar o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, você precisará entrar no site http://memij.com.br/;

Passo 2 - Na página inicial do site do Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, clique em Visite o Memorial e espere ser redirecionado para uma nova página. Você verá o endereço e horário de atendimento do espaço e embaixo a opção "Agendamento";

Passo 3 - O site vai te redirecionar para o endereço https://www.memorialdoholocausto.org.br/, onde você terá que clicar no botão "Agende sua Visita" no centro da tela;

Passo 4 - Clique em "Não tem uma conta? Cadastre-se" e um formulário será aberto para você;

Passo 5 - Informe nome, e-mail, data de nascimento, tipo, CPF, RG, CNH, ou passporte, telefone, gênero, país, estado, cidade e a senha que deseja usar no site. Para terminar, aperte o botão "Finalizar Cadastro";

Passo 6 - Na sua tela aparecerá o botão "Agendar Visita", clique nele e depois selecione se é uma visita "Particular" ou "Escolar";

Passo 7 - Agora, na nova página você informará a quantidade de visitantes e os dados do responsável pelo agendamento, telefone e e-mail;

Passo 8 - Depois que você ficar isso, uma agenda será aberta na sua tela e você poderá selecionar o dia e horário da sua visita ao Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto.

Onde fica o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto?

O Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto fica no bairro do Bom Retiro, na 1ª Sinagoga do Estado de S. Paulo, fundada em 1912. O endereço é Rua da Graça, 160, Bom Retiro, São Paulo, CEP: 01125-000.

O espaço é integrado ao circuito histórico cultural da Luz, que conta também com o Museu da Língua Portuguesa, o Parque da Luz, a Pinacoteca, a Estação Ferroviária, a Oficina Oswald de Andrade e o Museu de Arte Sacra.

O telefone para contato é (11) 3331-4507 e também há redes sociais do Memorial no Facebook e Instagram que servem para divulgações e tirar dúvidas do público.

Como visitar: como chegar ao Memorial

É possível chegar ao Memorial da Imigração Judaica de carro ou transporte público. O local não oferece estacionamento próprio, mas há ruas, mercados e outros estabelecimentos em volta que podem ser útil para quem vai com o próprio automóvel.

Para quem vai de metrô, as opções de estações próximas são a Luz e Tiradentes, segundo o serviço de mapas do Google. Ambas ficam cerca de 1km do Memorial, então é possível chegar ao local de a pé com uma caminhada de 10 a 20 minutos ou pedindo um carro de aplicativo.

Algumas linhas de ônibus também passam próximo ao Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto: 311C-10 e 119C-10, que contam com paradas perto na Rua da Graça.

O que tem no Memorial?

A Sinagoga do Bom Retiro, onde o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto está localizado, existe desde 1912. Já a exposição sobre o Holocausto, uma das mais famosas do local é mais recente e foi inaugurada em novembro de 2017. O objetivo do espaço é preservar memória da cultura judaica e não deixar cair no esquecimento o genocídio contra o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial.

Um acerto interativo e audiovisual está disponível no lugar, com fotos, vídeos, objetos e instalações sobre milhares de judeus que vivenciaram a perseguição na Europa durante o período. O passeio pelo local começa no primeiro andar, que conta com a recepção da sinagoga, que pode ser visitada. Quem quer conferir os materiais da exposição do Memorial deve seguir para o segundo e terceiro andar.

No segundo piso, estão presentes alguns objetos de imigrantes judeus que representam os ritos de passagem do Judaísmo, tradições, gastronomia, além de fotos e uma tela interativa em que o visitante pode tentar conseguir informações sobre seus antepassados. Já no terceiro piso, o público confere o acervo do local sobre o holocausto e o que o povo judeu enfrentou entre 1933 e 1945.

Para quem quer ainda mais detalhes, é possível visitar o subsolo, que conta com painéis tecnológicos e mapas interativos, além de uma galeria de personalidades judaicas que contribuíram no desenvolvimento do Brasil.

LEIA TAMBÉM

+ MASP: conheça a história por trás do maior museu de São Paulo

+ Museu da Língua Portuguesa SP: ingresso, horários e programação