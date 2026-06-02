Assalto no Real Parque: mulher desmaia após ser rendida por criminosos em São Paulo

Assalto no Real Parque: mulher desmaia após ser rendida por criminosos em São Paulo

Um casal foi vítima de um assalto violento no bairro Real Parque, na zona sul de São Paulo, na manhã de sábado (30). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que dois homens em uma motocicleta abordam as vítimas quando elas chegavam a um condomínio na Rua Visconde de Nacar. Armados, os criminosos roubaram celulares, alianças e outros pertences. Após a ação, a mulher passou mal e chegou a desmaiar.

Além do roubo, o assaltante exigiu que o homem desbloqueasse o celular utilizando reconhecimento facial e fornecesse a senha do aparelho. Nas imagens, o criminoso aparece agredindo a vítima com empurrões e chutes enquanto tenta retirar a aliança de seu dedo.

Enquanto isso, o segundo suspeito permaneceu na motocicleta dando cobertura à ação criminosa. A mulher também foi obrigada a entregar sua bolsa e outros pertences.

Após o assalto, os criminosos fugiram rapidamente pelas ruas do bairro. Testemunhas prestaram socorro ao casal e acionaram as autoridades. Abalada com a violência da abordagem, a mulher passou mal e chegou a desmaiar logo após o crime.

O caso do Real Parque ocorre em meio a uma crescente preocupação com a segurança em regiões tradicionalmente consideradas mais seguras da capital paulista.

Recentemente, um vídeo viralizou nas redes sociais após uma empresária relatar uma tentativa de assalto dentro do Parque Ibirapuera. O episódio gerou milhares de comentários de frequentadores que afirmaram ter deixado de caminhar ou praticar exercícios no local devido ao medo de roubos e furtos.

Situação semelhante vem sendo relatada em Pinheiros, na zona oeste. Moradores e comerciantes têm denunciado o aumento da atuação de quadrilhas que utilizam motocicletas para cometer roubos rápidos, especialmente contra pedestres distraídos com celulares ou pessoas que chegam e saem de residências e estabelecimentos comerciais.

A estratégia observada no Real Parque segue o mesmo padrão relatado em outras regiões da cidade: criminosos em motocicletas, ação rápida, violência física e exigência de acesso imediato aos celulares das vítimas.

Polícia investiga o assalto no Real Parque

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o roubo ocorrido no Real Parque e realiza diligências para identificar e localizar os autores do crime. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso. As imagens das câmeras de segurança devem auxiliar nas investigações.

O caso reforça o alerta para moradores da zona sul e de outras regiões da capital sobre os chamados “assaltos de oportunidade”, modalidade que tem se tornado cada vez mais frequente em São Paulo e que frequentemente envolve criminosos circulando em motocicletas para facilitar a fuga.