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Bancos abrem no feriado de 9 de julho em São Paulo?

Feriado de 9 de Julho é em todo o Estado de São Paulo

Escrito por Anny Malagolini
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Foto: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências bancárias não terão expediente neste feriado de 9 de julho em São Paulo. Isso significa que os bancos estarão fechados ao público na quinta-feira, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A data lembra a Revolução Constitucionalista de 1932 e é feriado estadual em todo o território paulista.

Como ficam os boletos que vencem dia 9 de julho de 2026?

Como os bancos não abrem no feriado de 9 de julho, aqueles que tiverem boletos com vencimento nesta data terão que antecipar o pagamento ou utilizar os canais digitais, como sites, aplicativos ou telefone, para ver saldo, fazer transferências, pagar contas, entre outras operações.

Já na sexta-feira, 10, o expediente bancário retornará ao horário tradicional.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

O que abre e fecha em São Paulo?

Na capital, bancos, agências do INSS, subprefeituras e parte dos atendimentos municipais não terão expediente presencial. Por outro lado, shoppings, parques, centros esportivos e regiões comerciais tradicionais, como a 25 de Março e o Brás, funcionam com horários especiais.

O trânsito também terá mudanças. O rodízio municipal de veículos fica suspenso no feriado, assim como outras restrições de circulação. Já na sexta-feira, 10 de julho, a suspensão continua apenas para carros.

Não haverá atendimento presencial em serviços como:

  • agências bancárias;
  • agências do INSS;
  • subprefeituras;
  • unidades do Cate;
  • unidades TEIA;
  • Casas de Agricultura Ecológica;
  • Centros POT;
  • postos da Ade Sampa;
  • parte dos serviços administrativos da assistência social.

As 32 subprefeituras da capital ficam fechadas nos dias 9 e 10 de julho. O atendimento presencial será retomado na segunda-feira, 13.

As agências do INSS em São Paulo não terão atendimento presencial no dia 9 de julho. Durante o feriado, os segurados podem usar os canais digitais para consultar benefícios, fazer agendamentos e acessar serviços:

  • aplicativo Meu INSS;
  • site Meu INSS;
  • Central 135.

O comércio de rua pode abrir no feriado, mas com horários especiais. Na capital paulista, algumas regiões comerciais tradicionais terão funcionamento diferenciado:

  • 25 de Março: lojas abertas a partir das 9h;
  • Brás: lojas da Avenida Vautier abertas a partir das 7h;
  • Shopping Canindé: funcionamento das 2h às 16h.

Como os horários podem variar de loja para loja, a recomendação é consultar o estabelecimento antes de sair de casa.

Shoppings abrem no feriado?

Sim. Os shoppings de São Paulo funcionam no feriado de 9 de julho, em geral, com horário especial.

A previsão é:

  • lojas e quiosques: das 14h às 20h;
  • praças de alimentação: das 11h às 22h;
  • cinemas e restaurantes: horários próprios, conforme a programação de cada unidade.

Também ficam suspensos no feriado:

  • Rodízio Municipal de Veículos;
  • Rodízio de Caminhões;
  • Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões;
  • Zona de Máxima Restrição aos Fretados.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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