Bancos abrem no feriado de 9 de julho em São Paulo?
Feriado de 9 de Julho é em todo o Estado de São Paulo
As agências bancárias não terão expediente neste feriado de 9 de julho em São Paulo. Isso significa que os bancos estarão fechados ao público na quinta-feira, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A data lembra a Revolução Constitucionalista de 1932 e é feriado estadual em todo o território paulista.
Como ficam os boletos que vencem dia 9 de julho de 2026?
Como os bancos não abrem no feriado de 9 de julho, aqueles que tiverem boletos com vencimento nesta data terão que antecipar o pagamento ou utilizar os canais digitais, como sites, aplicativos ou telefone, para ver saldo, fazer transferências, pagar contas, entre outras operações.
Já na sexta-feira, 10, o expediente bancário retornará ao horário tradicional.
As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.
O que abre e fecha em São Paulo?
Na capital, bancos, agências do INSS, subprefeituras e parte dos atendimentos municipais não terão expediente presencial. Por outro lado, shoppings, parques, centros esportivos e regiões comerciais tradicionais, como a 25 de Março e o Brás, funcionam com horários especiais.
O trânsito também terá mudanças. O rodízio municipal de veículos fica suspenso no feriado, assim como outras restrições de circulação. Já na sexta-feira, 10 de julho, a suspensão continua apenas para carros.
Não haverá atendimento presencial em serviços como:
- agências bancárias;
- agências do INSS;
- subprefeituras;
- unidades do Cate;
- unidades TEIA;
- Casas de Agricultura Ecológica;
- Centros POT;
- postos da Ade Sampa;
- parte dos serviços administrativos da assistência social.
As 32 subprefeituras da capital ficam fechadas nos dias 9 e 10 de julho. O atendimento presencial será retomado na segunda-feira, 13.
As agências do INSS em São Paulo não terão atendimento presencial no dia 9 de julho. Durante o feriado, os segurados podem usar os canais digitais para consultar benefícios, fazer agendamentos e acessar serviços:
- aplicativo Meu INSS;
- site Meu INSS;
- Central 135.
O comércio de rua pode abrir no feriado, mas com horários especiais. Na capital paulista, algumas regiões comerciais tradicionais terão funcionamento diferenciado:
- 25 de Março: lojas abertas a partir das 9h;
- Brás: lojas da Avenida Vautier abertas a partir das 7h;
- Shopping Canindé: funcionamento das 2h às 16h.
Como os horários podem variar de loja para loja, a recomendação é consultar o estabelecimento antes de sair de casa.
Shoppings abrem no feriado?
Sim. Os shoppings de São Paulo funcionam no feriado de 9 de julho, em geral, com horário especial.
A previsão é:
- lojas e quiosques: das 14h às 20h;
- praças de alimentação: das 11h às 22h;
- cinemas e restaurantes: horários próprios, conforme a programação de cada unidade.
Também ficam suspensos no feriado:
- Rodízio Municipal de Veículos;
- Rodízio de Caminhões;
- Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões;
- Zona de Máxima Restrição aos Fretados.