Feriado de 9 de Julho é em todo o Estado de São Paulo

Bancos abrem no feriado de 9 de julho em São Paulo?

Bancos abrem no feriado de 9 de julho em São Paulo?

As agências bancárias não terão expediente neste feriado de 9 de julho em São Paulo. Isso significa que os bancos estarão fechados ao público na quinta-feira, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A data lembra a Revolução Constitucionalista de 1932 e é feriado estadual em todo o território paulista.

Como ficam os boletos que vencem dia 9 de julho de 2026?

Como os bancos não abrem no feriado de 9 de julho, aqueles que tiverem boletos com vencimento nesta data terão que antecipar o pagamento ou utilizar os canais digitais, como sites, aplicativos ou telefone, para ver saldo, fazer transferências, pagar contas, entre outras operações.

Já na sexta-feira, 10, o expediente bancário retornará ao horário tradicional.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

O que abre e fecha em São Paulo?

Na capital, bancos, agências do INSS, subprefeituras e parte dos atendimentos municipais não terão expediente presencial. Por outro lado, shoppings, parques, centros esportivos e regiões comerciais tradicionais, como a 25 de Março e o Brás, funcionam com horários especiais.

O trânsito também terá mudanças. O rodízio municipal de veículos fica suspenso no feriado, assim como outras restrições de circulação. Já na sexta-feira, 10 de julho, a suspensão continua apenas para carros.

Não haverá atendimento presencial em serviços como:

agências bancárias;

agências do INSS;

subprefeituras;

unidades do Cate;

unidades TEIA;

Casas de Agricultura Ecológica;

Centros POT;

postos da Ade Sampa;

parte dos serviços administrativos da assistência social.

As 32 subprefeituras da capital ficam fechadas nos dias 9 e 10 de julho. O atendimento presencial será retomado na segunda-feira, 13.

As agências do INSS em São Paulo não terão atendimento presencial no dia 9 de julho. Durante o feriado, os segurados podem usar os canais digitais para consultar benefícios, fazer agendamentos e acessar serviços:

aplicativo Meu INSS;

site Meu INSS;

Central 135.

O comércio de rua pode abrir no feriado, mas com horários especiais. Na capital paulista, algumas regiões comerciais tradicionais terão funcionamento diferenciado:

25 de Março: lojas abertas a partir das 9h;

Brás: lojas da Avenida Vautier abertas a partir das 7h;

Shopping Canindé: funcionamento das 2h às 16h.

Como os horários podem variar de loja para loja, a recomendação é consultar o estabelecimento antes de sair de casa.

Shoppings abrem no feriado?

Sim. Os shoppings de São Paulo funcionam no feriado de 9 de julho, em geral, com horário especial.

A previsão é:

lojas e quiosques: das 14h às 20h;

praças de alimentação: das 11h às 22h;

cinemas e restaurantes: horários próprios, conforme a programação de cada unidade.

Também ficam suspensos no feriado: