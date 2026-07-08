Paulista, Minhocão e Ibirapuera abrem no feriado de 9 de julho em SP

Quem vai passar o feriado de 9 de julho em São Paulo terá opções de lazer ao ar livre na capital. A Avenida Paulista, as vias da Liberdade, o Minhocão e o Parque Ibirapuera estarão abertos ao público durante a folga da Revolução Constitucionalista, comemorada nesta quinta-feira.

Avenida Paulista e Liberdade abrem para pedestres no feriado

A Avenida Paulista será destinada aos pedestres na quinta-feira, 9 de julho, das 9h às 16h. No mesmo horário, vias da região da Liberdade também entram no programa Ruas Abertas. Com isso, os espaços ficam fechados para o tráfego de veículos e podem ser usados por pedestres para caminhada, passeio, atividades físicas e lazer. A operação também será repetida no domingo, 12 de julho, das 9h às 16h.

A orientação para quem pretende ir à Paulista ou à Liberdade é priorizar o transporte público, já que o fluxo de pessoas costuma aumentar em feriados e fins de semana prolongados.

O Elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, também ficará liberado para pedestres durante o feriado. A via estará aberta ao público na quinta-feira, 9 de julho, no sábado, 11, e no domingo, 12.

Na sexta-feira, 10 de julho, o Minhocão volta a receber tráfego de veículos. Por isso, quem pretende caminhar ou circular pelo elevado deve se programar para usar o espaço apenas nos dias em que ele estiver destinado aos pedestres.

O local costuma atrair moradores e visitantes para caminhada, corrida, passeio com pets e atividades ao ar livre, principalmente em dias sem circulação de carros.

Parque Ibirapuera abre no feriado?

O Parque Ibirapuera também estará aberto no feriado de 9 de julho. Segundo a Prefeitura de São Paulo, os parques urbanos e naturais municipais funcionam normalmente durante o feriado prolongado, entre quinta-feira, 9, e domingo, 12 de julho.

No caso do Ibirapuera, o funcionamento é diário, das 5h à 0h. O parque é uma das principais opções de lazer da capital e deve receber visitantes para caminhada, corrida, passeio em família, piquenique e visita aos espaços culturais da região.

Apesar do funcionamento normal, alguns equipamentos dentro dos parques podem ter horários próprios. Por isso, quem pretende visitar museus, exposições, restaurantes ou serviços específicos deve checar a programação antes de sair de casa.

Rodízio de veículos terá mudança em São Paulo

Motoristas também devem ficar atentos às regras de trânsito durante o feriado. O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso no período informado pela Prefeitura, em razão da redução esperada na circulação durante o feriado prolongado.

Na quinta-feira, 9 de julho, ficam suspensos o Rodízio Municipal de Veículos, o Rodízio de Caminhões, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados.

Mesmo com a suspensão, a recomendação é acompanhar os canais oficiais da Prefeitura e da CET antes de circular, principalmente para quem vai passar por regiões com ruas abertas, eventos ou bloqueios temporários.

O que é comemorado em 9 de julho?

O feriado de 9 de julho lembra a Revolução Constitucionalista de 1932, movimento liderado por São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas. A data é considerada a Data Magna do Estado de São Paulo.

Em 2026, o feriado cai em uma quinta-feira, o que pode formar um período prolongado de descanso para parte dos trabalhadores. Na capital, a sexta-feira, 10 de julho, também aparece como dia de expediente suspenso para repartições municipais, com regras próprias de compensação para servidores.

Para quem não vai viajar, Paulista, Liberdade, Minhocão e Ibirapuera aparecem como algumas das principais alternativas para aproveitar a folga sem sair da cidade.