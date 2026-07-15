Show do Harry Styles em SP 2026: horários, playlist e quem abre o evento

Veja horários, possível setlist completo, música surpresa, quem abre o evento e tudo o que você precisa saber.

Harry Styles está de volta ao Brasil. Nesta sexta-feira, 17 de julho, o cantor inicia uma sequência de quatro apresentações da turnê “Together, Together” no Estádio MorumBIS, na zona sul de São Paulo. Os shows serão realizados nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho e devem reunir milhares de fãs. A estrutura necessária para as apresentações começou a chegar ao Brasil antes mesmo da abertura dos portões.

Que horas começa o show de Harry Styles em São Paulo?

Os horários de abertura dos portões, início da apresentação de abertura e entrada de Harry Styles devem ser confirmados pela organização de cada show. Por isso, a recomendação é que o público acompanhe os canais oficiais da produtora e do Estádio MorumBIS antes de sair de casa.

Como são esperadas milhares de pessoas, os fãs também devem se programar para chegar com antecedência. O trânsito na região do Morumbi e as filas para entrar no estádio podem ficar intensos, especialmente nos horários próximos ao início das apresentações.

Harry Styles se apresenta em São Paulo nas seguintes datas:

17 de julho, sexta-feira;

18 de julho, sábado;

21 de julho, terça-feira;

24 de julho, sexta-feira.

No último fim de semana, o Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, recebeu a última de seis aeronaves responsáveis pelo transporte dos equipamentos da turnê. Ao todo, foram desembarcadas aproximadamente 522 toneladas de materiais usados na montagem do palco e na produção dos shows.

Qual é o setlist do show?

A turnê “Together, Together” mistura sucessos já conhecidos do público com músicas novas e faixas ainda não lançadas oficialmente.

O repertório apresentado nos shows mais recentes conta com músicas como “Golden”, “Adore You”, “Watermelon Sugar”, “As It Was” e “Sign of the Times”.

Confira o possível setlist:

Are You Listening Yet?

Golden

Adore You

Watermelon Sugar

Music for a Sushi Restaurant

Taste

Back

Coming Up Roses

Fine Line

Fim do primeiro ato

Italian Girls

American Girls

Keep Driving

Ready, Steady, Go!

Dance No More

Treat People With Kindness

Pop

Season 2

Weight Loss

Carla’s Song

Aperture

Fim do segundo ato

History / Night Changes, em versão instrumental da banda

Música rotativa

Sign of the Times

As It Was

Quem abre o show de Harry Styles no Brasil?

A atração de abertura será o Fcukers, duo de música eletrônica formado pelos nova-iorquinos Shanny Wise, nos vocais, e Jackson Walker Lewis, responsável pelo baixo, teclados e produção. As apresentações em São Paulo marcam a estreia do grupo no Brasil. Antes de receber o convite para acompanhar Harry Styles, o Fcukers já havia esgotado ingressos em três noites consecutivas em Londres e dividido o palco com Beck.

O Fcukers foi criado em 2022, depois que Shanny Wise e Jackson Walker Lewis se conheceram por meio de amigos em comum. Os dois já tinham experiência em outros projetos musicais. Shanny era vocalista do The Shacks, enquanto Jackson fazia parte da banda Spud Cannon.

Ao formarem o Fcukers, eles decidiram abandonar a estrutura tradicional de uma banda e investir em uma sonoridade mais eletrônica, dançante e influenciada pela cultura das pistas.

O crescimento foi rápido. Em 2023, antes mesmo de lançar um projeto oficial, o duo saiu de uma primeira apresentação com ingressos esgotados no Brooklyn para shows em cidades como Sydney, Tóquio e Paris, onde também participou de um evento durante a Semana de Moda.

O primeiro lançamento oficial veio em setembro de 2024, com o EP “Baggy$$”. O trabalho trouxe músicas como “Bon Bon” e “Homie Don’t Shake” e alcançou a 90ª posição na parada oficial de álbuns do Reino Unido.

Agora, o grupo encara uma das maiores plateias de sua trajetória ao abrir as quatro apresentações de Harry Styles no Estádio MorumBIS.