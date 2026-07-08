Vai ficar em SP? Veja o que abre e fecha no feriado de 9 de julho

Vai ficar em SP? Veja o que abre e fecha no feriado de 9 de julho

O feriado de 9 de julho muda o funcionamento de serviços públicos, bancos, atendimento presencial do INSS, Poupatempo, transporte, trânsito e opções de lazer em São Paulo. A data, que marca a Revolução Constitucionalista de 1932, é feriado estadual e será comemorada nesta quinta-feira.

Veja abaixo o que abre e fecha no feriado de 9 de julho em São Paulo.

O que abre no feriado de 9 de julho em SP?

Entre os serviços e espaços com funcionamento previsto no feriado em São Paulo estão:

Parque Ibirapuera e demais parques municipais;

Avenida Paulista aberta para pedestres;

vias da Liberdade abertas para pedestres;

Minhocão aberto para pedestres na quinta-feira;

Metrô e CPTM com operação especial;

loterias, com sorteios previstos normalmente;

Bolsa de Valores, com pregão normal;

AMAs e AMAs/UBSs integradas;

alguns mercados e sacolões municipais;

CEUs em horário especial;

centros esportivos municipais.

O que fecha no feriado de 9 de julho?

Alguns serviços não terão atendimento presencial na quinta-feira, 9 de julho. Entre eles estão:

agências bancárias;

agências do INSS no estado de São Paulo;

postos do Poupatempo;

repartições públicas municipais;

Centro de Atendimento da Fazenda;

serviços municipais de empregabilidade e empreendedorismo;

unidades do Descomplica, Telecentros e Fab Labs;

parte dos equipamentos de assistência social;

algumas unidades de mercados, sacolões e armazéns solidários.

Paulista abre no feriado de 9 de julho?

A Avenida Paulista será aberta para pedestres na quinta-feira, 9 de julho, das 9h às 16h.

Durante esse período, a via fica fechada para carros e pode ser usada para lazer, caminhada, passeio em família, corrida e circulação de bicicletas.

A operação também será repetida no domingo, 12 de julho, no mesmo horário.

Liberdade terá ruas abertas?

Sim. Vias da região da Liberdade também serão destinadas aos pedestres no feriado de 9 de julho e no domingo, 12 de julho.

O funcionamento será:

quinta-feira, 9 de julho: das 9h às 16h;

domingo, 12 de julho: das 9h às 16h.

A região costuma atrair moradores e turistas por causa dos restaurantes, comércios e pontos ligados à cultura japonesa. Por isso, a tendência é de maior movimento ao longo do dia.

Minhocão abre no feriado de 9 de julho?

O Minhocão, nome popular do Elevado Presidente João Goulart, ficará aberto para pedestres na quinta-feira, 9 de julho.

No feriado prolongado, o funcionamento será:

quinta-feira, 9 de julho: aberto para pedestres;

sexta-feira, 10 de julho: aberto ao tráfego de veículos;

sábado, 11 de julho: aberto para pedestres;

domingo, 12 de julho: aberto para pedestres.

O espaço costuma ser usado para caminhada, corrida, passeio com pets e lazer ao ar livre.

Parque Ibirapuera abre no feriado?

Sim. O Parque Ibirapuera abre no feriado de 9 de julho. Segundo a Prefeitura, os parques urbanos e naturais municipais funcionarão normalmente durante o feriado prolongado, de quinta-feira a domingo.

No Ibirapuera, o funcionamento regular é diário, das 5h à 0h. O parque é uma das principais opções para quem pretende aproveitar a folga sem sair da capital.

Entre as atividades mais procuradas estão:

caminhada;

corrida;

passeio de bicicleta;

piquenique;

visita a áreas verdes;

programação cultural;

passeio em família.

A recomendação é verificar separadamente o horário de museus, restaurantes e equipamentos internos, já que alguns espaços podem ter funcionamento próprio.

Rodízio está suspenso no feriado?

Sim. O rodízio municipal de veículos não vigora na quinta-feira, 9 de julho, por causa do feriado estadual.

No feriado, ficam suspensos:

Rodízio Municipal de Veículos;

Rodízio de Caminhões;

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões;

Zona de Máxima Restrição aos Fretados;

restrição nas faixas exclusivas de ônibus.

A CET também informou que o rodízio de carros será suspenso na sexta-feira, 10 de julho, por causa da previsão de redução na circulação de veículos no feriado prolongado. Porém, na sexta, as demais restrições da cidade seguem mantidas.

Metrô e CPTM funcionam no feriado?

Sim. O Metrô e a CPTM funcionam no feriado de 9 de julho, mas com operação especial.

Na quinta-feira, a CPTM terá circulação de trens equivalente à programação de domingo. Na sexta-feira, 10 de julho, as linhas voltam à circulação normal de dia útil.

No Metrô, a oferta de trens também será ajustada conforme a demanda. Na quinta, a circulação será equivalente à praticada aos domingos. Na sexta, a operação será a habitual de dias úteis.

As linhas concedidas também terão programação especial. Entre os destaques:

Linha 4-Amarela: oferta especial de trens na quinta-feira;

Linha 5-Lilás: intervalos diferenciados na quinta e na sexta;

Linha 7-Rubi: programação de domingo no feriado;

Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda: operação com intervalos específicos;

ônibus intermunicipais: programação de domingos e feriados na quinta-feira.

Poupatempo abre no feriado de 9 de julho?

Não. Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo estarão fechados na quinta-feira, 9 de julho.

O atendimento presencial será retomado na sexta-feira, 10 de julho, e no sábado, 11, conforme o horário de cada unidade, exceto em municípios com feriados locais.

Durante o fechamento, os serviços digitais seguem disponíveis pelos canais oficiais. O cidadão pode usar:

portal do Poupatempo;

aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR;

WhatsApp do programa;

totens de autoatendimento.

INSS abre no feriado?

Não. As agências do INSS no estado de São Paulo estarão fechadas na quinta-feira, 9 de julho.

O atendimento presencial será retomado na sexta-feira, 10 de julho. Durante o feriado, os segurados podem usar os canais remotos.

Ficam disponíveis:

Meu INSS pelo site e aplicativo;

Central 135, das 7h às 22h;

consulta de pedidos;

emissão de extratos;

solicitação de benefícios;

simulação de aposentadoria.

Bancos abrem no feriado de 9 de julho?

Não. As agências bancárias não terão atendimento presencial no feriado de 9 de julho no estado de São Paulo.

Os clientes poderão usar:

caixas eletrônicos;

internet banking;

aplicativos dos bancos;

atendimento telefônico;

Pix e demais serviços digitais.

Contas de consumo e boletos com vencimento no feriado geralmente podem ser pagos no próximo dia útil sem acréscimo, quando não houver expediente bancário.

Lotéricas abrem no feriado? Vai ter sorteio?

Os sorteios das Loterias Caixa estão previstos normalmente, já que o feriado de 9 de julho é estadual em São Paulo, e não nacional.

Nesta quinta-feira, estão na grade regular modalidades como:

Mega-Sena;

Lotofácil;

Quina;

Timemania;

Dia de Sorte.

A Mega-Sena, a Timemania e o Dia de Sorte têm sorteios às terças, quintas e sábados, a partir das 21h. A Lotofácil e a Quina são sorteadas de segunda a sábado, também a partir das 21h.

O funcionamento das casas lotéricas pode variar conforme a unidade. Por isso, quem pretende apostar presencialmente deve consultar o horário da lotérica mais próxima. As apostas também podem ser feitas pelos canais digitais das Loterias Caixa, quando disponíveis para a modalidade.

Bolsa de Valores abre no feriado?

Sim. A B3, a Bolsa de Valores do Brasil, terá funcionamento normal no feriado de 9 de julho.

O motivo é que a data é feriado estadual em São Paulo, mas não é feriado nacional. Por isso, o pregão ocorre normalmente.

Comércio e shoppings abrem?

O funcionamento do comércio pode variar conforme a região, o tipo de estabelecimento e as regras de cada loja ou shopping.

Em geral:

shoppings podem funcionar em horário especial de feriado;

praças de alimentação e lazer costumam ter horário ampliado;

lojas de rua podem abrir ou fechar conforme acordo e categoria;

supermercados, farmácias e serviços essenciais tendem a funcionar, mas com horários próprios.

A orientação é confirmar o horário diretamente com o estabelecimento antes de sair de casa.

Mercados e sacolões municipais funcionam?

Parte dos mercados e sacolões municipais funcionará no feriado, mas com horários reduzidos. Outros ficarão fechados.

Entre os exemplos de funcionamento na quinta-feira estão:

Sacolão Freguesia do Ó: das 7h às 14h;

Sacolão Butantã: das 7h às 13h30;

Sacolão Jaguaré: das 7h às 18h;

Mercado Municipal de Pinheiros: das 8h às 14h, com restaurantes até 18h;

Central de Abastecimento Pátio do Pari: das 3h às 17h;

Central de Abastecimento Leste: das 7h às 13h.

Algumas unidades, como os sacolões da Lapa, São Miguel e Jaraguá, estarão fechadas.

Saúde funciona no feriado?

Algumas unidades da rede municipal de saúde terão funcionamento alterado na quinta-feira e na sexta-feira. As AMAs e AMAs/UBSs Integradas funcionam normalmente.

Nas AMAs/UBSs Integradas, a parte da UBS terá atendimento voltado exclusivamente para vacinação contra gripe e multivacinação.

CEUs e centros esportivos abrem?

Sim. Os CEUs funcionarão em horário especial na quinta-feira e na sexta-feira, das 8h às 18h. No sábado e no domingo, o atendimento será normal, das 8h às 20h.

Os centros esportivos municipais também terão funcionamento conforme os horários habituais de fins de semana e feriados.

Repartições municipais abrem?

As repartições públicas municipais têm funcionamento alterado no feriado prolongado. O dia 9 de julho é feriado, e a sexta-feira, 10 de julho, consta no calendário da Prefeitura como suspensão de expediente.

Nos dias de expediente suspenso, a administração pode manter plantões em serviços essenciais, conforme necessidade.

Lotéricas abrem no feriado de 9 de julho?

O funcionamento das casas lotéricas em São Paulo pode variar conforme a unidade, já que o feriado vale para o estado. Por isso, quem pretende fazer apostas presencialmente deve verificar o horário da lotérica mais próxima. As apostas também podem ser feitas pelos canais digitais das Loterias Caixa, quando disponíveis para a modalidade.

Os sorteios das Loterias Caixa estão previstos para ocorrer normalmente no feriado de 9 de julho, já que a data é feriado estadual em São Paulo, e não feriado nacional. A Caixa informa que os sorteios das loterias são realizados de segunda a sábado, com transmissão ao vivo pela internet.

Nesta quinta-feira, 9 de julho, estão na grade regular as modalidades sorteadas às quintas-feiras, como:

Mega-Sena;

Lotofácil;

Quina;

Timemania;

Dia de Sorte.

A Lotofácil e a Quina têm sorteios de segunda a sábado, a partir das 21h. Já Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte são sorteadas às terças, quintas e sábados, também a partir das 21h, segundo o calendário das Loterias Caixa.