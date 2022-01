Calendário de feriados em São Paulo em 2022

A Prefeitura de São Paulo publicou um decreto sobre o funcionamento das repartições públicas este ano. Em outras palavras, foram oficialmente divulgados os feriados em São Paulo em 2022.

Em relação a outros anos, o calendário sofreu algumas alterações porque algumas datas foram antecipadas em 2021.

Saiba quais serão os feriados oficiais na capital paulista este ano.

Feriados em São Paulo 2022

Pontos Facultativos

– Carnaval (28 de fevereiro, 1º e 2 de março – sexta-feira, terça e quarta, respectivamente);

– Corpus Christi (16 de junho – quinta-feira);

– Dia do Professor (15 de outubro – sábado);

– Dia do Servidos Público (28 de outubro, sexta-feira);

– Véspera de Natal (24 de dezembro – sábado);

– Véspera de Ano Novo (31 de dezembro – sábado).

Feriados municipais

Não haverá. O aniversário da cidade e o Dia da Consciência Negra foram adiantados para 2021.

Feriados estaduais

– Revolução Constitucionalista (9 de julho – sábado).

Feriados nacionais

– Confraternização Universal (1º de janeiro – sábado);

– Sexta-feira Santa/Paixão de Cristo (15 de abril – sexta);

– Tiradentes (21 de abril – quinta-feira);

– Dia do Trabalho (1º de maio – domingo);

– Dia da Independência do Brasil (7 de setembro – quarta-feira);

– Dia de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro – quarta-feira);

– Finados (2 de novembro – quarta-feira);

– Proclamação da República (15 de novembro – terça-feira);

– Natal (25 de dezembro – domingo).

Quando serão os feriados em São Paulo em 2022?

No ano passado, entre os dias 26 de março e 4 de abril, a Prefeitura de São Paulo criou um “megaferiado” com o objetivo de conter o avanço dos casos de Covid-19 na cidade. Por isso, o então prefeito Bruno Covas decretou a antecipação de alguns feriados para o período e, entre eles, algumas datas seriam em 2022. Sendo assim, os paulistanos terão menos feriados este ano.

Isso significa que, com a antecipação de Corpus Christi de 2021 e de 2022, do Dia da Consciência Negra 2021 e 2022 e o Aniversário de São Paulo de 2022, o calendário de feriados em São Paulo em 2022 sofreu alterações. Portanto, o aniversário da cidade no próximo dia 25 será a primeira alteração, já que será considerado dia útil. As empresas que não aderiram ao “megaferiado”, no entanto, devem liberar seus funcionários.

Na esfera municipal não haverá feriados este ano na capital paulista. Por outro lado, os feriados estaduais e nacionais serão mantidos. Quanto aos feriados prolongados, serão apenas três datas possíveis de emendar em 2022: Sexta-feira Santa (15 de abril), Tiradentes (21 de abril, quinta) e Proclamação da República (15 de novembro, terça).

Carnaval (1º de março, terça) e Corpus Christi (16 de junho, quinta) são pontos facultativos. Vale ressaltar que é importante ficar de olho nas possíveis alterações que podem ocorrer no calendário por causa da pandemia de Covid-19.