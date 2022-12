Acidente aconteceu no CGH na tarde de domingo - Foto: Pixabay

Pelo menos 8 aeroportos do país são afetados pelas paralisações.

Com a greve, veja como acompanhar a situação dos voos do Aeroporto de Congonhas

A greve dos pilotos e comissários começou nesta segunda-feira (19) e atinge os principais aeroportos do país, entre eles Congonhas, na cidade de São Paulo. A paralisação é parcial e está prevista para ocorrer todos os dias entre as 6h e 8h.

Com isso, veja a situação dos voos no aeroporto da capital paulista.

Qual a situação dos voos do Aeroporto de Congonhas hoje?

Nesta segunda, a paralisação atrasou operações de voos nos aeroportos de Congonhas, mas não há informação de tumulto. Os passageiros podem consultar a situação da viagem no site da Infraero aqui.

Em nota, a Latam informou que a companhia apresentou alguns atrasos e pediu para que os clientes verifiquem o status do voo no site da empresa.

"Os passageiros com voos afetados pela greve desta segunda-feira (19/12) poderão remarcar gratuitamente os seus voos ou, em caso de desistência, solicitar o reembolsos dos seus bilhetes. Em paralelo, passageiros afetados por atrasos receberão todas as assistências materiais previstas pela legislação em vigor", diz trecho do comunicado da companhia.

A categoria informou que a paralisação está prevista nos aeroportos de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza.

Qual o motivo da greve dos pilotos e comissários?

Os aeronautas decidiram iniciar a paralisação parcial após a categoria rejeitar a proposta de reajuste salarial intermediada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Os trabalhadores reivindicam pontos como a proibição de alteração dos dias de folga e o cumprimento dos limites já fixados do tempo em solo entre etapas de voos.

O Sindicato dos Aeronautas reivindicam a recomposição das perdas inflacionárias salariais, além de ganho real, como também cobra melhores condições de descanso.

Por fim, a categoria cobra que seja respeitado os horários de início e de término das folgas e que não programem jornadas de trabalho de mais de 3 horas em solo entre duas etapas de voo.

