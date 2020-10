Como é morar em Pinheiros, o bairro mais ‘cool’ de SP

Certamente o bairro de Pinheiros SP é um dos mais queridos e procurados de São Paulo. Isso não ocorre em vão, pois o local oferece uma ótima qualidade de vida e é um centro cultural pulsante da sociedade paulista.

Embora seja muito atraente, Pinheiros é o quarto bairro com aluguel mais caro de SP – atualmente, a média de alugueres está avaliada em R$ 3.553 mensais. Não é todo mundo que consegue realizar o sonho de morar lá, mas se você tiver a possibilidade, o investimento pode valer muito

Conheça mais sobre Pinheiros SP abaixo:

O bairro mais antigo de São Paulo

Fundado inicialmente com o nome de Aldeia de Nossa Senhora da Conceição dos Pinheiros, o bairro é o mais antigo de São Paulo. Um estudo realizado pela Secretaria da Cultura da Prefeitura de São Paulo aponta que a fundação de Pinheiros ocorreu em 1560, quando o povo tupi deixou Piratininga e estabeleceu uma nova aldeia. O bairro começou sua história de desenvolvimento a partir desse ponto e do choque cultural entre os indígenas e os jesuítas, que também estabeleceram-se no local.

Por conta dessa origem, arqueólogos da USP afirmam que o bairro possui um enorme potencial arqueológico.

A localização de Pinheiros

O bairro de Pinheiros está localizado na Zona Oeste de São Paulo – e possui acesso a importantes vias da cidade. Os moradores do bairro podem contar com avenidas como Brigadeiro Faria Lima, Rebouças, Eusébio Matoso e Nações Unidas. O bairro também fica próximo da Marginal Pinheiros, a segunda via expressa mais importante para o trânsito da cidade.

Fora isso, os moradores de Pinheiros também podem contar com mais de 17 linhas de ônibus e três estações de metrô para chegar a outros pontos da cidade. Como resultado, Pinheiros é um dos bairros que promete a melhor mobilidade dentro da capital paulista.

Quanto custa para morar no bairro?

Um imóvel com 2 dormitórios e uma vaga tem seu metro quadrado avaliado em cerca de R$ 10.900. Já seu aluguel está avaliado em cerca de R$ 3.553 por mês. Em 2016, uma avaliação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas avaliou que a Zona Oeste (onde Pinheiros se encontra) possui a cesta básica mais cara da cidade de São Paulo. Contudo, estes números podem ter mudado drasticamente com os efeitos econômicos causados pela pandemia coronavírus. Outro ponto que certamente pode ter elevado o número é que a década de 2011 a 2020 foi uma das piores para a economia do Brasil.

Como é morar em Pinheiros SP? O que fazer no local?

O bairro é considerado nobre e possui o segundo maior Índice de Desenvolvimento Humano da capital paulista – perdendo apenas para Moema. Por conta do dinheiro que roda dentro de Pinheiros, suas ruas são bem cuidadas, arborizadas e planas – em 2020, a subprefeitura de Pinheiros teve aprovado o orçamento de R$ 43,5 milhões.

Fora isso, Pinheiros é tido como um grande polo cultural e gastronômico – dezenas de centros culturais, restaurantes e bares fortalecem a economia local. O bairro oferece a seus moradores fácil acesso a locais como o SESC Pompéia e o Instituto Tomie Ohtake, que possuem grande relevância no cenário da economia cultural de São Paulo.

Pinheiros oferece ótimas alternativas para aqueles gostam do estilo de vida noturno. O bairro é sede de bares muito diferentes, como é o caso do Pitico. Este curioso bar foi construído dentro de um contêiner e oferece cadeiras de praia a seus frequentadores; assim tornando o lugar um pequeno refúgio para esquecer da rotina enquanto bebe e bate papo com os amigos.

Já para quem quer expandir os gostos culinários, o bairro possui restaurantes com pratos peruanos, nordestinos e gourmets. Um dos principais nomes de Pinheiros é o Consulado Mineiro, restaurante que possui avaliações próximas ou iguais a 5 estrelas. A principal unidade do restaurante fica em frente à Praça Benedito Calixto, e aos sábados (em situações normais) é um dos pontos mais lotados de Pinheiros. De quebra, após um delicioso prato de vaca atolada, você pode conferir a feira de antiguidades que acontece aos sábados no local.

Que tal visitar um dos melhores bairros de SP?