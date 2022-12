Réveillon Ibirapuera 2023: programação e como será a Virada no Parque

Na noite de sábado, dia 31 de dezembro, a cidade de São Paulo vai ter uma novidade para quem gosta de celebrar a chegada do Ano Novo fora de casa: é a “Virada no Parque”, o primeiro Réveillon Ibirapuera, que vai ter uma série de atrações.

O evento será realizado no Pavilhão das Culturas Brasileiras (PACUBRA) e os ingressos já estão à venda.

Como vai ser Réveillon Ibirapuera?

A “Virada no Parque” será o primeiro Réveillon oficial realizado no Ibirapuera. O evento será em local fechado com área externa e terá open bar e atrações musicais, de acordo com publicações da organização da festa no Instagram. O valor atual, que é de R$ 590, pode sofrer alterações até o dia da Virada no Parque, mas é possível parcelar o ingresso utilizando cartão de crédito. As vendas de ingressos já começaram.

O Réveillon Ibirapuera vai ter atrações musicais e, por enquanto, as confirmadas são a dupla de música sertaneja Henrique & Diego e o grupo Turma do Pagode. O cardápio de bebidas ainda não foi anunciado e a festa está marcada para começar às 22h.

Quem não quiser participar do evento pago, pode ir até o Parque do Ibirapuera, que ficará aberto para o público. De lá, é possível ver a tradicional queima de fogos da Avenida Paulista, que neste ano volta a receber a tradicional festa de Réveillon.

Réveillon da Paulista está de volta

Além do Réveillon no Ibirapuera, os paulistanos podem comemorar. Após dois anos, o tradicional Réveillon da Paulista voltará a ser realizado em 2022. A prefeitura da capital ainda não divulgou a programação oficial, o que é feito por meio da São Paulo Turismo (SPTuris), responsável pelo evento. Mas, em nota, o órgão divulgou que “o evento de 2022/23 seguirá a tradição com apresentações musicais antes e durante a meia noite na avenida Paulista. A programação está em definição, visando agradar a todos os públicos”.

Ainda na Paulista, a Corrida de São Silvestre é outra atração bastante tradicional durante as festas de fim de ano realizadas em São Paulo. Este ano, a corrida chega à 97ª edição e terá o mesmo percurso dos anos anteriores. Em 2020, a São Silvestre chegou a ser cancelada por causa da pandemia, mas em 2021, com a adoção de protocolos, ela voltou a ser realizada.

Árvore de Natal tradicional de São Paulo mudou de lugar

Antes da pandemia de Covid-19, o Parque do Ibirapuera abrigava a árvore de Natal que marca o mês de dezembro na capital paulista. No entanto, em 2020 e 2021, ela foi montada na Ponta Estaiada, a fim de evitar aglomerações e, neste ano, mudou novamente de lugar e foi instalada no Parque Villa-Lobos, no bairro Alto de Pinheiros. A novidade em 2022 é que a prefeitura abriu seis datas para visitação. A árvore de Natal costumava ser uma atração muito procurada no fim do ano, inclusive durante as festas.

Com 52 metros de altura por 22,2 metros de diâmetro, a árvore está em um espaço criado especialmente para as visitas. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo, que for conhecer o local vai encontrar uma Casa do Papai Noel com espaço instagramável, quarto de presentes, cozinha com ceia, soldadinhos e ursos polares e poderá interagis com o bom velhinho. A visita é gratuita e não é preciso agendar.

As datas que foram divulgadas pela prefeitura são 3, 4, 10, 11, 17 e 18 de dezembro e o horário de visitação é das 15h às 21h. É importante ressaltar que, devido ao avanço no número de casos de Covid-19 em todo o Estado, o uso de máscaras em locais fechados é amplamente recomendado pela Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS).

Programação gratuita de Natal

Em São Paulo, há outras opções gratuitas para aproveitar o clima natalino durante o mês de dezembro. O Centro de Tradições Nordestinas (CTN), no bairro do Limão, por exemplo, está aberto para visitação e tem decoração natalina, oficinas para crianças, Papai Noel e outras atrações. No dia 18, haverá show com o cantor Gabriek Sater, também de graça.

Shoppings da capital também costumam oferecer uma programação especial, como a presença do Papai Noel, oficinas e espetáculos. Para saber mais, é preciso entrar em contato com os próprios centros comerciais.