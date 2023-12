Ano Novo da Paulista 2024: programação é divulgada

A festa de réveillon da Paulista, em São Paulo, foi confirmada pela prefeitura e contará com uma sequência de shows em um palco montado entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra. Veja a programação para a festa de ano novo no dia 31 de dezembro.

Como será o Réveillon da Paulista em 2023?

A festa de Ano Novo na Avenida Paulista, que marca a virada do ano de 2024, vai contar com show da Escola de Samba Mocidade Alegre, Max de Castro e o Baile do Simonal, que convida Léo Maia, Ellen Oléria e Ivo Meirelles.

Para a contagem regressiva, os artistas Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo, Ton Carfi e Claudia Leitte se apresentarão ao público no momento especial. Nos intervalos, o DJ Cranmarry ficará responsável pelo som.

Os horários e a ordem das apresentações devem ser divulgados pelo município em data mais próxima ao evento.

O palco do Réveillon será montado na altura da rua Haddock Lobo e da Bela Cintra, duas das paralelas com a Avenida Paulista, e terá o mesmo tamanho do ano anterior, com 16 metros de largura, 20 de profundidade e 8 de altura. No entanto, a mudança está em relação às estruturas, que desta vez ficarão escondidas pela cenografia.

A São Paulo Turismo também divulgou algumas informações de segurança para o público. Como feito todos os anos, o público passará por revista pessoal para evitar que itens não permitidos entrem no local e causem transtornos, além de controle de entrada e efetivos de segurança reforçados. Mais adiante, a Prefeitura também deve liberar a lista de itens permitidos e proibidos para que os cidadãos se atentem antes de ir.

A recomendação é que os paulistas utilizem o transporte público para chegar ao local. O metrô funcionará de forma ininterrupta no dia 31. Para o acesso do público, três estações da linha Verde (Paraíso, Brigadeiro, Trianon-Masp) e duas da linha Amarela (Paulista e Higienópolis-Mackenzie) ficarão abertas.

No ano passado, a queima de fogos teve 12 minutos de duração e, geralmente, ficam concentrados em um único ponto da Avenida Paulista, próximo ao palco onde acontecem as apresentações.

Tem outra festa oficial de Ano Novo em São Paulo?

A festa de Réveillon da Avenida Paulista é a única organizada pela Prefeitura de São Paulo. Os demais eventos que ocorrem na capital paulista são de iniciativa privada e nada tem a ver com a gestão pública, responsável pela queima de fogos na avenida.

A festa de Réveillon na Avenida Paulista é realizada desde 1996, quando foi organizada pela prefeitura de São Paulo pela primeira vez. A festa foi um sucesso de público, reunindo mais de 1 milhão de pessoas.

Desde então, a festa de Réveillon na Paulista se tornou um dos eventos mais populares da cidade, atraindo visitantes de todo o Brasil e do mundo. A festa conta com shows de música, queima de fogos e atrações culturais.

Um dos únicos anos em que não houve a comemoração foi em 2020 e 2021, por conta da pandemia de Covid-19 que assolou o país. No ano seguinte, a festa retornou com seu formato original e segue fixa no calendário de eventos de São Paulo.

