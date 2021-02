Confira como agendar emissão de RG no Poupatempo

Cidadãos de São Paulo, podem agendar a emissão de RG no Poupatempo por meio de site ou aplicativo, bem como por ligação telefônica e totens de autoatendimento. Pela internet, o processo é rápido e a pessoa consegue garantir seu atendimento sem ter que passar por filas. Essas plataformas permitem também tirar dúvidas sobre outros serviços e agendar a renovação de CNH, por exemplo.

Como fazer agendamentos no Poupatempo?

Determinados serviços do Poupatempo, como emissão de RG e CNH devem ser feitos mediante agendamento prévio, de modo a evitar filas e não correr o risco de não ser atendido.

É possível agendar o RG no Poupatempo e outros serviços de maneira online, através do site da instituição, bem como, ao baixar o aplicativo Poupatempo Digital. Nessas plataformas é possível ter acesso a mais de 120 serviços sem a necessidade de sair de casa. Há também, a opção de fazer o agendamento por meio da atendente virtual, chamada de Poupinha, que aparece na tela do portal.

Nota-se ainda, que o cidadão também pode marcar o dia e a hora de seu atendimento por telefone. O atendimento eletrônico fica disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Através dele é possível deixar gravada uma mensagem de voz para as equipes do programa.

O número da ligação por telefone fixo é (11) 4135-9700 na capital e na grande São Paulo, ao passo que para os demais municípios do estado, o número é o 0300 847 1998. Por celular, se deve ligar para o número (11) 4135-9700 em qualquer localidade de SP.

Além disso, os totens de autoatendimento também são opções para fazer agendamentos. Por meio desses canais citados, os cidadãos podem tirar dúvidas sobre prazos de entrega, taxas de serviços, documentos necessários e horários de funcionamento das unidades.

Passo a passo para agendar emissão de RG no Poupatempo

Para agendar a emissão de primeira ou segunda via do RG no Poupatempo pela internet, o primeiro passo é acessar o site ou aplicativo da instituição. Ao fazer isso, o cidadão deve clicar na aba de “Serviços”.

Em seguida, na seção de “Documentos pessoais”, clique em “RG e antecedentes” e depois em “RG”.

O próximo passo, é fazer login com o CPF, RG, email ou telefone. Para quem faz o primeiro acesso, é necessário realizar um cadastro. Depois de inserir a senha, basta clicar em “Entre”.

Então, o sistema do Poupatempo fará um informe sobre o controle com aglomerações no contexto da pandemia da Covid-19. O texto dirá que: “O Poupatempo está controlando o fluxo de pessoas nos postos para evitar aglomerações e propagação do coronavírus”. Caso deseje prosseguir com o agendamento basta clicar em “Sim, tenho urgência”.

Depois, é preciso escolher entre as opções de data ou local para agendar. Se fizer a opção pelo local, a orientação é selecionar a unidade do Poupatempo pela lista que aparecerá. Se estiver pelo aplicativo, é possível clicar em “Mapa” para verificar as unidades mais próximas de sua localização.

Se a escolha for pela data, é preciso escolher entre as datas disponíveis no calendário que aparecerá e selecionar uma unidade.

Para continuar a agendar o RG pelo Poupatempo, o usuário deve indicar um horário para o atendimento. E para finalizar, confirmar os dados pessoais e emitir um protocolo.

Emissão da segunda via do RG em totem

O cidadão também tem a opção de solicitar a segunda via de seu RG em um dos totens de autoatendimento do Poupatempo. Eles estão distribuídos em estações de Metrô e da CPTM, shopping centers, supermercados, entre outros.

Ao fazer o pedido nesse equipamento, a pessoa recebe o seu documento em casa, pelos Correios. O serviço está disponível para a segunda via dos RGs emitidos no Estado de São Paulo, a partir de agosto de 2014.

Por fim, também há a possibilidade de pedir a nova nova carteira de identidade no aplicativo RG Digital SP, da Polícia Civil. E desse modo, retirar o documento em um dos postos.

