Confira o horário rodízio SP e placas a partir de 17 de janeiro de 2022

A Prefeitura voltou a operar o rodízio de veículos em São Paulo nesta segunda, dia 17 de janeiro após quase mês interrompido. Veja como está o o horário rodízio SP e as placas do dia a partir de 2022.

Horário rodízio SP em 2022

O rodízio em São Paulo voltou ao horário tradicional em 2022, das 7h às 10h da manhã e das 17h às 20h. Cada dia, o final da placa do veículo vai indicar quem pode ou não circular nos horários de restrição no trânsito.

A partir de agora, o rodízio de veículos em São Paulo vai funcionar da seguinte forma:

Placas final 1 e 2 – rodízio na segunda-feira funciona das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Placas final 3 e 4 – rodízio na terça-feira funciona das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Placas final 5 e 6 – rodízio na quarta-feira funciona das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Placas final 7 e 8 – rodízio na quinta-feira funciona das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Placas final 9 e 0 – rodízio na sexta-feira funciona das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Como funciona o sistema de rodízio em São Paulo

De acordo com o final de placa e dia da semana, os veículos não poderão circular nas ruas e avenidas internas ao chamado mini-anel viário. Fora do período de pandemia, o rodízio funciona de segunda a sexta.

Dia segunda terça quarta quinta sexta Final da placa 1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 0

Quem descumprir o rodízio e transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, deve sofrer infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de 4 (quatro) pontos no prontuário do motorista.

Vale lembrar também que de acordo com o Decreto 37.085, de 03 de outubro de 1997 e Decreto 49.800, de 23 de julho de 2008, o Rodízio Municipal de Veículos Automotores (automóveis e caminhões) não vigora em feriados.

Nas vias da área vermelha não circulam automóveis nem caminhões. Nas vias limítrofes da área vermelha não circulam automóveis. Veja a área do rodízio de veículos em São Paulo abaixo.

Carros com placas de outros municípios também precisam respeitar o rodízio de São Paulo.