Confira o passo a passo para renovar a CNH 2021 pela internet

Com a volta da obrigatoriedade de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 2021, os motoristas devem ficar atentos aos prazos e regras para fazer esse procedimento. É possível pedir para renovar a CNH pela internetatravés do site ou aplicativo do Poupatempo, bem como pelo portal do Detran-SP. Nessas plataformas, é possível marcar o exame médico e após a aprovação, pagar a taxa de emissão.

Regras para emissão do novo documento

Para conseguir fazer a solicitação de renovação da CNH pela internet, seja no Poupatempo ou no portal do Detran.SP, é preciso cumprir alguns requisitos e regras. Veja quais são:

A CNH deve ter foto e estar em situação regular, vencida ou a 30 dias do vencimento;

Na renovação simplificada de CNH pela internet, são permitidas apenas alterações de exercício de atividade remunerada, nome do pai, número do RG e rebaixamento de categoria. Em caso de outra alteração ser necessária, o serviço deve ser solicitado presencialmente;

O motorista não pode ter um processo de transferência ou de renovação da CNH em andamento;

O cidadão não pode precisar de nova coleta de foto, o que ocorre se a atual não permitir sua identificação, nem ter a biometria invalidada pelo médico. Caso seja necessária nova coleta de foto ou de biometria, o serviço deve ser solicitado presencialmente;

Para renovar a CNH na categoria C, D ou E, é necessário passar por exame toxicológico.

Além disso, para os policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários de São Paulo, devem renovar a CNH presencialmente. Afinal, precisam apresentar documentos específicos para obter a isenção da taxa de emissão do documento.

Passo a passo para renovar a CNH no Poupatempo

Então, confira o passo a passo para renovar a CNH pela internet, no site do Poupatempo.

Ao entrar no portal, clique no item de “Serviços”.

Em seguida, aperte em “Renovação de CNH”, na seção de “CNH – Carteira Nacional de Habilitação”.

No próximo passo, é necessário efetuar o login , usando o CPF, RG, email ou telefone. Bem como, inserir a senha cadastrada e clicar em “Entre”. Para quem está fazendo o primeiro acesso, é necessário criar um cadastro, ao clicar em “Cadastre-se”.

Na próxima tela, o usuário deve inserir as informações de data de nascimento, CEP do imóvel e número de imóvel. Feito isso, clicar no botão azul escrito “Prosseguir”.

Depois disso, o motorista deve seguir as instruções para agendar seu exame médico da renovação. Pode ser necessário escolher entre ser examinado no posto ou fora dele.

O sistema do Poupatempo apresentará uma mensagem informando sobre aglomerações no contexto da pandemia da Covid-19. Para prosseguir é necessário clicar em “Sim, tenho urgência”.

Para finalizar, o cidadão pode escolher entre agendar a partir da escolha do local ou das datas disponíveis.

Ao passar por aprovação nos exames realizados, o motorista pode verificar no site do Poupatempo as instruções de pagamento da taxa de emissão do novo documento.

Prazos para renovação do documento em 2021

A renovação da CNH voltou a ser obrigatória no ano de 2021. Anteriormente, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) havia decidido que o documento vencido após 19 de fevereiro de 2020 não precisaria ser renovado, devido a pandemia da Covid-19. Confira então os prazos para renovar a CNH em 2021:

Data de vencimento Período para renovar De 1º a 31 de janeiro de 2020 De 1º a 31 de janeiro de 2021 De 1º a 29 de fevereiro de 2020 De 1º a 28 de fevereiro de 2021 De 1º a 31 de março de 2020 De 1º a 31 de março de 2021 De 1º a 30 de abril de 2020 De 1º a 30 de abril de 2021 De 1º a 31 de maio de 2020 De 1º a 31 de maio de 2021 De 1º a 30 de junho de 2020 De 1º a 30 de junho de 2021 De 1º a 31 de julho de 2020 De 1º a 31 de julho de 2021 De 1º a 31 de agosto de 2020 De 1º a 31 de agosto de 2021 De 1º a 30 de setembro de 2020 De 1º a 30 de setembro de 2021 De 1º a 31 de outubro de 2020 De 1º a 31 de outubro de 2021 De 1º a 30 de novembro de 2020 De 1º a 30 de novembro de 2021 De 1º a 31 de dezembro de 2020 De 1º a 31 de dezembro de 2021

