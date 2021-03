Conheça o Crédito Emergencial para Empreendedores de SP

Micro e pequenos empresários do estado de São Paulo que apresentarem dificuldades diante da epidemia da Covid-19 podem recorrer às linhas de crédito do governo. Uma delas é o Crédito Emergencial para Empreendedores, oferecido pelo Desenvolve SP, um banco voltado a empreendedores.

Esse empréstimo faz parte do pacote emergencial para empreendedores anunciado em fevereiro pelo governo de São Paulo. Foi divulgada a liberação de R$ 125 milhões pelo Banco do Povo e pelo DesenvolveSP. Também se definiram medidas relacionadas à suspensão de protesto de débitos da dívida ativa e a manutenção de serviços de gás e água.

Quais as regras do Crédito Emergencial para Empreendedores?

O Crédito Emergencial para Empreendedores se trata de um crédito de capital de giro voltado a micro e pequenas empresas do estado de São Paulo. Sendo assim, podem solicitar, as empresas com faturamento anual entre R$ 81 mil e R$ 4,8 milhões.

O Desenvolve SP deve disponibilizar R$100 milhões em crédito neste ano. O empreendedor pode escolher pelo seu o faturamento de 2019 ou 2020 no momento da negociação do empréstimo.

A taxa de juros por mês é a Selic acrescida de ao menos 0,8%. O prazo para pagamento é de 60 meses, ao passo que período de carência é de 12 meses.

Além disso, há a possibilidade de fornecer garantias por meio de fundos garantidores. Como é o caso do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI) e o Fundo de Aval (FDA). Desse modo, se evita a necessidade de avalista e alienação de bens.

Como solicitar?

É possível solicitar o Crédito Emergencial para Empreendedores e outras linhas de financiamento do Desenvolve SP pela internet. O empresário deve primeiro fazer um cadastro no sistema de “Solicitações Online”, no site do banco.

Com a criação do login e senha, o cidadão consegue fazer seu pedido de crédito sem a necessidade de intermediário ou de abertura de conta. Na mesma plataforma, será possível acompanhar o pedido e enviar os documentos necessários.

