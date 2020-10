Destinos religiosos de SP têm movimento reduzido no feriado da padroeira

O Centro de Inteligência e Economia do Turismo (CIET), da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo realizou levantamento e indicou que deve haver pouco movimento para os destinos religiosos católicos do estado de São Paulo no feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

Cidades que historicamente recebem milhares de fieis neste período do ano estão sendo monitoradas.

Localidades como Aparecida, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista, Tambaú e Santo Expedito adotaram medidas restritivas ou cancelaram as atividades religiosas, como missas e celebrações .

Como está o movimento?

Em Aparecida, mais conhecido dos destinos religiosos de romarias no estado de São Paulo, mil pessoas por dia poderão visitar o Santuário, em horários escalonados. Confira destaques para a cidade:

Até dia 12 não haverá missas

Tradicional novena das 19h será apenas para funcionários e poucos convidados, respeitado o isolamento e o distanciamento

Ônibus de excursão estão proibidos

Peregrinos são esperados em pequeno número

Hotéis com ocupação entre 20% e 25%

Pontos de aferição de temperatura e atendimento de enfermagem foram especialmente montados para o feriado

A mesma situação é vista em outras cidades consideradas destinos religiosos paulistas. Confira abaixo o que está sendo feito nessas localidades:

Guaratinguetá – Santuário do Frei Galvão

Finais de semana com apenas 20% dos visitantes regulares

Cachoeira Paulista – Sede da Canção Nova

Santuário está funcionando com apenas 40% de sua capacidade

Hotéis não podem ultrapassar o limite de 40% da ocupação

Eventos da Canção Nova, que recebem 1,2 milhão de pessoas por ano, não acontecerão este ano

Tambaú – Santuário do Padre Donizetti

Proibida a entrada de ônibus de romeiros

Hotéis estão funcionando com 40% a 50% da capacidade

Santuário do Padre Donizetti recebe apenas 120 pessoas por missa, duas vezes ao dia e com transmissão online

Comércio das barraquinhas de souvenires e ambulantes está suspenso para evitar a permanência de turistas na cidade.

Trilha do Caminho da Fé está funcionando apenas com agendamento e capacidade máxima de 20 pessoas por dia.

Santo Expedito – Santuário Diocesano