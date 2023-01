Em SP, aulas do ano letivo de 2023 começam em fevereiro; veja calendário

O calendário letivo das redes estadual e municipal de ensino de São Paulo foi divulgado para o ano de 2023. Para te ajudar a se programar para o início das aulas, detalhamos para você as informações que você não pode perder.

Que dia começam as aulas em São Paulo?

Na capital paulista, o calendário mostra que as férias vão de 2 a 31 de janeiro nas unidades educacionais da cidade, e as férias de inverno estão programadas para ocorrer entre os dias de 10 e 21 de julho de 2023. Já o término das atividades escolares nas unidades de ensino da capital será no dia 21 de dezembro.

Estado de SP

Já na rede estadual de ensino, de acordo com o calendário da secretaria, o ano letivo de 2023 começa no dia 3 de fevereiro. No meio do ano, o recesso escolar será do dia 3 ao dia 23 de julho para os alunos. Já os professores terão férias do dia 3 ao dia 17 do mesmo mês.

Ao todo, o ano letivo terá 200 dias de aulas no calendário que está dividido em 2 semestres, sendo 4 bimestres ao total no ano. Não são considerados dias letivos os feriados nacionais. As aulas e demais atividades do calendário letivo se encerram no dia 15 de dezembro, uma sexta-feira.

Aulas e atividades do ano letivo em SP 2023

De acordo com a Secretaria Municipal de Ensino, o calendário de 2023 da capital paulista deverá incluir carga horária mínima anual de 800 horas de aulas e atividades para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental e 1.350 horas para o Ensino Médio e o Ensino Médio Bilíngue diurno.

Já para as turmas noturnas do Ensino Médio e Ensino Médio Bilíngue, devem ser ofertadas 1.050 horas de aulas e atividades. O calendário contempla ainda datas de planejamento e organização interna, reuniões pedagógicas com as famílias, assim como encontros do Conselho Escolar e Associação de Pais e Mestres (APM), entre outros eventos.

Kit escolar 2023

As escolas estaduais estão recebendo os kits escolares de 2023 desde outubro do ano passado. Ao todo, são mais de 3,5 milhões de kits distribuídos, chegando em todas as 5,3 mil escolas estaduais, de acordo com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

O kit entregue aos estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental é composto por 12 produtos diferentes como cadernos, lápis de cor e giz de cera, entre outros. São ao todo entregues 31 unidades de materiais para cada estudante, que utilizam os itens principalmente nas aulas.

Para os alunos dos anos finais, são 13 produtos, como cadernos, canetas, lápis de cor, tesoura, entre outros, totalizando 32 unidades. Já o kit para o ensino médio contém 11 produtos, como cadernos universitários, canetas esferográficas, transferidor e outros materiais, totalizando 26 unidades.

Já segundo a Prefeitura de São Paulo, os créditos para compra de materiais e uniformes escolares a serem usados nas aulas da rede municipal de ensino deste ano já foram disponibilizados.

Qual o valor do kit escolar Duepay?

Para a compra do uniforme foram creditados R$ 573,53 aos pais ou responsáveis pelos alunos. Já para a compra dos kits de material escolar o valor varia de R$ 41,26, para as crianças do berçário, até R$ R$ 201,28 para estudantes do ensino fundamental.

Para acessar ambos os auxílios é preciso usar o aplicativo Kit Escolar Duepay, que pode ser baixado em qualquer smartphone. Usando o CPF (Cadastro de Pessoa Física) que foi cadastrado no sistema da escola, o responsável legal pelo estudante matriculado na rede municipal consegue acessar o aplicativo. A Secretaria Municipal de Ensino afirma que os produtos podem ser adquiridos em mais de 300 lojas credenciadas da cidade de São Paulo.

