Veja o que muda com a suspensão da Fase vermelha em SP

O governo de São Paulo anunciou a suspensão das restrições de fase vermelha para todo o estado nos finais de semana. A medida começa a partir do próximo sábado, 6 de fevereiro. A mudança aconteceu após pressão dos comerciantes para a flexibilização do Plano SP. O comércio não essencial estava proibido aos fins de semana e feriados na capital e região da Grande São Paulo.

Entenda o que aconteceu com o Plano SP

No dia 25 de janeiro, o governo anunciou o endurecimento do plano SP em todo o estado até o dia 7 de fevereiro. Em uma espécie de regime híbrido, a capital paulista alternava da fase laranja (nos dias de semana) para a fase vermelha (entre às 20h e 6h, finais de semana e feriados). Agora, com a suspensão do antigo plano válida a partir do dia 6, a cidade passa para a fase laranja, apenas.

As regiões do estado que foram classificadas na fase vermelha, na última atualização do plano SP, que aconteceu no dia 25 de janeiro, não mudarão. Segundo o governo, haverá uma nova reclassificação do plano na sexta-feira, 5 de fevereiro, e terá vigência a partir da segunda-feira, dia 8 de fevereiro.

Cidades na Fase Laranja – Plano SP

As regiões que haviam sido classificadas na fase laranja de modo híbrido, continuarão de modo unificado, ou seja, a fase laranja não tera o adicional da fase vermelha. De acordo com a classificação atual, 82% da população do estado está na fase laranja, e 18% na etapa vermelha.

Grande São Paulo

Baixada Santista

Araraquara

Araçatuba

São João da Boa Vista

São José do Rio Preto

Ribeirão Preto

Campinas

Piracicaba

Registro

O que pode abrir na fase laranja?

Shoppings e galerias: ocupação máxima de 40% da capacidade local, inclusive nas praças de alimentação;

Comércio e serviços: ocupação máxima de 40% da capacidade local, inclusive nas praças de alimentação;

Bares: sem atendimento presencial, com capacidade reduzida até 20h;

Restaurantes: podem abrir com capacidade reduzida até 20h;

Salões de beleza e barbearias: ocupação máxima de 40% da capacidade local por 8 horas;

Academias de esporte e centros de ginástica: ocupação máxima de 40% da capacidade local por 8 horas.

Efeito do Plano SP

Segundo o governador João Doria, houve uma diminuição de 11% no número de novas internações por Covid-19 nos leitos públicos e privados do estado, após a reclassificação anunciada no dia 22 de janeiro, com vigência desde o dia 25 de janeiro. O secretário da saúde, Jean Gorinchteyn, reforçou que a restrição do Plano SP impactou nos números de internações, óbitos e casos positivos da doença,

Reforço na saúde

Ainda neste mês de fevereiro, o sistema de saúde do estado irá ganhar um reforço, de acordo com o governo. Mais de 750 leitos serão abertos em todo o estado de SP, e também o hospital de campanha de Heliópolis será reaberto no dia 25 de fevereiro, com 24 leitos. Ao todo, Doria prometeu abrir 450 leitos de enfermarias e 306 de UTI em hospitais do estado de São Paulo.