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Feira do Livro 2026 começa em SP; veja programação, autores e como participar

Pedro Bial, Gregorio Duvivier e mais de 100 autores participam

Escrito por Anny Malagolini
Quando acontece a Feira do Livro 2026 Feira do Livro de São Paulo acontece em frente ao Pacaembu - Foto: divulgação

A cidade de São Paulo recebe a partir de sábado, 30 de maio, a quinta edição d’A Feira do Livro, um dos maiores eventos literários gratuitos do país. Realizado na Praça Charles Miller, no Pacaembu. A expectativa dos organizadores é igualar ou superar o público da edição anterior, que atraiu mais de 84 mil visitantes ao longo dos nove dias de evento.

Quando acontece a Feira do Livro 2026?

A Feira do Livro 2026 será realizada entre os dias 30 de maio e 7 de junho, na Praça Charles Miller, em frente ao Pacaembu, na zona oeste da capital paulista.

Com entrada gratuita, o evento ocupará uma área superior a 15 mil metros quadrados e contará com seis espaços dedicados a debates, lançamentos, encontros literários e atividades culturais.

Serviço

  • Onde: Praça Charles Miller, Pacaembu, São Paulo (SP)
  • Quando: de 30 de maio a 7 de junho de 2026
  • Entrada: gratuita

Quem são os autores confirmados na Feira do Livro?

A programação deste ano reúne 101 convidados, incluindo alguns dos principais nomes da literatura, do jornalismo, da psicanálise e da cultura brasileira. Entre os participantes já confirmados para a Feira do Livro 2026 estão nomes de destaque da literatura, do jornalismo e da produção cultural brasileira. O público poderá acompanhar encontros com Pedro Bial, Gregorio Duvivier, Vera Iaconelli, Ana Maria Machado, Jeferson Tenório, Carla Madeira e Fernando Morais, que participarão de debates e conversas com o público ao longo do evento.

A programação também contará com convidados internacionais, como o jornalista e autor norte-americano Charles Duhigg, a escritora colombiana Pilar Quintana, o cientista político e historiador Norman Finkelstein e o biólogo italiano Stefano Mancuso. Os encontros incluem palestras, sessões de autógrafos, entrevistas e discussões sobre literatura, sociedade, comportamento, meio ambiente e temas contemporâneos.

Os convidados participarão de debates, mesas-redondas, entrevistas e sessões de autógrafos ao longo dos nove dias de programação.

O que terá na programação da Feira do Livro?

A Feira do Livro 2026 contará com mais de 200 atividades gratuitas distribuídas entre diferentes espaços do evento. A programação inclui:

  • Debates literários
  • Oficinas para leitores e escritores
  • Clubes de leitura
  • Podcasts gravados ao vivo
  • Sessões de autógrafos
  • Encontros com autores nacionais e estrangeiros
  • Atividades infantis
  • Lançamentos de livros
  • Apresentações culturais

Entre os destaques estão uma edição especial do podcast Foro de Teresina, da revista Piauí, a participação do escritor americano Charles Duhigg, autor do best-seller “O Poder do Hábito”, além de uma conversa entre Pedro Bial e o jornalista Uirá Machado sobre biografias esportivas.

O humorista e escritor Gregorio Duvivier também participa da programação com uma apresentação especial relacionada ao lançamento de seu novo livro.

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Quantas editoras participam?

Mais de 160 editoras, livrarias e instituições culturais estarão presentes na edição de 2026. Além da venda de livros, os estandes promoverão lançamentos, bate-papos e encontros com autores nos chamados Tablados Literários, espaços espalhados pela praça que complementam a programação oficial do festival.

Uma das novidades deste ano é uma plataforma digital criada para ajudar o público a organizar sua visita, consultar horários das atividades e salvar os eventos de interesse diretamente na agenda do celular.

Programação infantil terá espaço exclusivo

As crianças também terão uma área dedicada dentro do festival. O Espaço Rebentos foi planejado especialmente para incentivar o contato com a leitura desde a infância.

O local contará com área de leitura, oficinas gratuitas, contação de histórias, apresentações culturais e sessões de autógrafos voltadas ao público infantil.

As atividades foram desenvolvidas principalmente para crianças de 4 a 9 anos, mas também contemplam outras faixas etárias.

Futebol entre escritores é uma das atrações mais aguardadas

Uma das marcas registradas d’A Feira do Livro é o tradicional jogo de futebol entre autores, realizado no gramado da Mercado Livre Arena Pacaembu.

A partida acontece durante o encerramento do evento e costuma reunir escritores, jornalistas e convidados em um momento descontraído que mistura literatura e esporte.

Estrutura contará com praça de alimentação e espaço inclusivo

Além da programação cultural, o público encontrará áreas de convivência, praça de alimentação e espaços de descanso espalhados pelo evento.

A organização também confirmou a presença de um espaço sensorial voltado ao acolhimento de pessoas neurodiversas, além de unidades móveis de atendimento à população LGBTQIA+ e a mulheres em situação de violência.

Criada com o objetivo de aproximar autores, leitores e editoras, A Feira do Livro se consolidou como um dos principais eventos literários do calendário cultural paulistano, transformando a Praça Charles Miller em um grande ponto de encontro para quem gosta de livros, cultura e conhecimento.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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