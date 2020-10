Feriado de 12 de outubro: 370 mil carros devem deixar a capital paulista

As medidas de isolamento social devem ser mantidas, mesmo com o avanço do estado de São Paulo para a fase verde, neste feriado.

Em dias de feriado, o trânsito aumenta e milhões de pessoas deixam a capital em direção ao interior e litoral paulista. Sendo assim, neste feriado prolongado de 12 de outubro, não será diferente.

Cerca de 370 mil carros devem passar pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, em direção à Baixada Santista. Já para o litoral norte, 162 mil carros. Além disso, nas rodoviárias paulistas, 275 mil pessoas devem embarcar e desembarcar nos próximos de dia de feriado, segundo a concessionária Socicam.

Contudo, a Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, reforçou a necessidade do isolamento social durante o feriado prolongado de 12 de outubro, já que a pandemia ainda não acabou. Também, a secretária executiva do órgão, Priscila Ungaretti, disse que ” a orientação do governo paulista é a manutenção da quarentena. Por isso, todas as nossas ações e as nossas campanhas têm o objetivo de conscientizar a população para que viaje somente em casos essenciais.”

Na mesma visão, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou que os cuidados em combate à transmissão da Covid-19 devem continuar, com o uso de máscaras e isolamento social. “O vírus está aí e vai continuar presente. Se as pessoas se aglomerarem na praia, no calçadão, na praça, no parque, em casa, o risco é a retomada da força do vírus”, alertou Doria. “Podemos desfrutar o feriado prolongado, mas com cuidado para proteger a sua vida, as vidas de seus familiares e amigos”, acrescentou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mesmo com a flexibilização da medidas de isolamento social, como a reabertura do comércio, volta parcial das aulas e demais serviços não-essenciais, é preciso evitar aglomerações.

Aglomerações no feriado

Nos último feriado, 7 de setembro, o Brasil teve praias cheias, sem isolamento social e uso de máscaras. Sendo assim, o litoral deve reforçar o policiamento e as medidas de combate a Covid-19, neste feriado prolongado de 12 de outubro.

Contudo, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) não detalhou informações sobre o reforço policial, no litoral paulista.