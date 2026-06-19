Aniversário de Ribeirão Preto será celebrado com corte do bolo, Festival Hip-Hop, Marcha para Jesus, arraiás e eventos culturais gratuitos.

Feriado em Ribeirão Preto hoje pelo 170 anos: moradores têm programação de graça

Feriado em Ribeirão Preto hoje pelo 170 anos: moradores têm programação de graça

Ribeirão Preto, cidade localizada a cerca de 315 km da capital paulista, completa 170 anos nesta sexta-feira, 19 de junho, e terá feriado municipal para marcar a data. A programação de aniversário reúne corte de bolo, shows, festival de hip-hop, eventos religiosos, arraiás e atividades culturais gratuitas ao longo dos próximos dias.

A principal celebração do feriado será realizada na Praça XV, no Centro, onde acontece o tradicional corte do bolo dos 170 anos. O evento está previsto para começar às 9h e seguir até as 14h, com participação do público.

No mesmo dia, o Teatro de Arena recebe o Festival Hip-Hop, das 14h às 22h. A programação terá apresentações de BNegão, Ciça e artistas locais, reforçando a presença da cultura urbana nas comemorações do aniversário da cidade.

O aniversário de Ribeirão Preto é celebrado em 19 de junho, data considerada feriado municipal. Em 2026, a comemoração cai em uma sexta-feira e deve movimentar moradores em diferentes regiões da cidade.

Além da festa no Centro, a agenda dos 170 anos segue até o fim do mês, com atrações em Bonfim Paulista, no Teatro Municipal, na Esplanada do Theatro Pedro II, no Parque Carlos Raya e na Avenida Nove de Julho.

Programação do aniversário de Ribeirão Preto

19 de junho – Corte do Bolo dos 170 anos

Das 9h às 14h

Praça XV

19 de junho – Festival Hip-Hop

Das 14h às 22h

Teatro de Arena

Com BNegão, Ciça e artistas locais

20 de junho – Marcha para Jesus

Das 16h às 22h

Saída da Avenida Maurílio Biagi

Concentração principal às 18h

20 de junho – Café Comunitário e Observação Astronômica

Das 16h às 20h

Pico do Mirante

21 de junho – Arena 170

Das 13h às 22h

Teatro de Arena

21 de junho – Festival Pé na Rua

Das 13h às 21h

Avenida Nove de Julho

19 a 21 de junho e 25 a 28 de junho – Villa São João

Das 17h às 22h

Parque Carlos Raya

26 de junho – Rolê em Movimento na Copa do Mundo

Das 18h às 22h

Recreio das Acácias

26 de junho – Cabaré d’A BERTA

Das 20h às 21h10

Teatro Municipal

26 e 27 de junho – Bonfim Festeja

A partir das 18h

Praça Barão do Rio Branco, em Bonfim Paulista

27 de junho – Orgulho Ocupa

Das 15h às 22h

Esplanada do Theatro Pedro II

27 de junho – Arraiá da Diversidade

Das 17h às 22h

Biblioteca Sinhá Junqueira

27 e 28 de junho – Arraiá Çikolata

Das 16h às 22h

Rua João Penteado

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