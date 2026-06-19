DCI SP

Feriado em Ribeirão Preto hoje pelo 170 anos: moradores têm programação de graça

Aniversário de Ribeirão Preto será celebrado com corte do bolo, Festival Hip-Hop, Marcha para Jesus, arraiás e eventos culturais gratuitos.

Escrito por Anny Malagolini
Feriado em Ribeirão Preto hoje Cida fica no interior de SP - Getty

Ribeirão Preto, cidade localizada a cerca de 315 km da capital paulista, completa 170 anos nesta sexta-feira, 19 de junho, e terá feriado municipal para marcar a data. A programação de aniversário reúne corte de bolo, shows, festival de hip-hop, eventos religiosos, arraiás e atividades culturais gratuitas ao longo dos próximos dias.

A principal celebração do feriado será realizada na Praça XV, no Centro, onde acontece o tradicional corte do bolo dos 170 anos. O evento está previsto para começar às 9h e seguir até as 14h, com participação do público.

No mesmo dia, o Teatro de Arena recebe o Festival Hip-Hop, das 14h às 22h. A programação terá apresentações de BNegão, Ciça e artistas locais, reforçando a presença da cultura urbana nas comemorações do aniversário da cidade.

O aniversário de Ribeirão Preto é celebrado em 19 de junho, data considerada feriado municipal. Em 2026, a comemoração cai em uma sexta-feira e deve movimentar moradores em diferentes regiões da cidade.

Além da festa no Centro, a agenda dos 170 anos segue até o fim do mês, com atrações em Bonfim Paulista, no Teatro Municipal, na Esplanada do Theatro Pedro II, no Parque Carlos Raya e na Avenida Nove de Julho.

Programação do aniversário de Ribeirão Preto

19 de junho – Corte do Bolo dos 170 anos
Das 9h às 14h
Praça XV

19 de junho – Festival Hip-Hop
Das 14h às 22h
Teatro de Arena
Com BNegão, Ciça e artistas locais

20 de junho – Marcha para Jesus
Das 16h às 22h
Saída da Avenida Maurílio Biagi
Concentração principal às 18h

20 de junho – Café Comunitário e Observação Astronômica
Das 16h às 20h
Pico do Mirante

21 de junho – Arena 170
Das 13h às 22h
Teatro de Arena

21 de junho – Festival Pé na Rua
Das 13h às 21h
Avenida Nove de Julho

19 a 21 de junho e 25 a 28 de junho – Villa São João
Das 17h às 22h
Parque Carlos Raya

26 de junho – Rolê em Movimento na Copa do Mundo
Das 18h às 22h
Recreio das Acácias

26 de junho – Cabaré d’A BERTA
Das 20h às 21h10
Teatro Municipal

26 e 27 de junho – Bonfim Festeja
A partir das 18h
Praça Barão do Rio Branco, em Bonfim Paulista

27 de junho – Orgulho Ocupa
Das 15h às 22h
Esplanada do Theatro Pedro II

27 de junho – Arraiá da Diversidade
Das 17h às 22h
Biblioteca Sinhá Junqueira

27 e 28 de junho – Arraiá Çikolata
Das 16h às 22h
Rua João Penteado

Leia também: Vilinha histórica da Vila Mariana é demolida

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Moradores terão ônibus grátis e visitantes vão pagar R$ 5; veja início da cobrança

Vilinha histórica da Vila Mariana é demolida e revolta moradores

Semana começa gelada em São Paulo e com frio de 10°C, mas chuva se aproxima

Parada LGBT+ de SP vai até que horas? Programação da Avenida Paulista

Casal é assaltado a mão armada na porta de academia no Real Parque; é o 2º caso em…

Horário da Parada LGBT 2026: que horas começam os shows em SP e programação de hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes