Feriado em Ribeirão Preto hoje pelo 170 anos: moradores têm programação de graça
Aniversário de Ribeirão Preto será celebrado com corte do bolo, Festival Hip-Hop, Marcha para Jesus, arraiás e eventos culturais gratuitos.
Ribeirão Preto, cidade localizada a cerca de 315 km da capital paulista, completa 170 anos nesta sexta-feira, 19 de junho, e terá feriado municipal para marcar a data. A programação de aniversário reúne corte de bolo, shows, festival de hip-hop, eventos religiosos, arraiás e atividades culturais gratuitas ao longo dos próximos dias.
A principal celebração do feriado será realizada na Praça XV, no Centro, onde acontece o tradicional corte do bolo dos 170 anos. O evento está previsto para começar às 9h e seguir até as 14h, com participação do público.
No mesmo dia, o Teatro de Arena recebe o Festival Hip-Hop, das 14h às 22h. A programação terá apresentações de BNegão, Ciça e artistas locais, reforçando a presença da cultura urbana nas comemorações do aniversário da cidade.
O aniversário de Ribeirão Preto é celebrado em 19 de junho, data considerada feriado municipal. Em 2026, a comemoração cai em uma sexta-feira e deve movimentar moradores em diferentes regiões da cidade.
Além da festa no Centro, a agenda dos 170 anos segue até o fim do mês, com atrações em Bonfim Paulista, no Teatro Municipal, na Esplanada do Theatro Pedro II, no Parque Carlos Raya e na Avenida Nove de Julho.
Programação do aniversário de Ribeirão Preto
19 de junho – Corte do Bolo dos 170 anos
Das 9h às 14h
Praça XV
19 de junho – Festival Hip-Hop
Das 14h às 22h
Teatro de Arena
Com BNegão, Ciça e artistas locais
20 de junho – Marcha para Jesus
Das 16h às 22h
Saída da Avenida Maurílio Biagi
Concentração principal às 18h
20 de junho – Café Comunitário e Observação Astronômica
Das 16h às 20h
Pico do Mirante
21 de junho – Arena 170
Das 13h às 22h
Teatro de Arena
21 de junho – Festival Pé na Rua
Das 13h às 21h
Avenida Nove de Julho
19 a 21 de junho e 25 a 28 de junho – Villa São João
Das 17h às 22h
Parque Carlos Raya
26 de junho – Rolê em Movimento na Copa do Mundo
Das 18h às 22h
Recreio das Acácias
26 de junho – Cabaré d’A BERTA
Das 20h às 21h10
Teatro Municipal
26 e 27 de junho – Bonfim Festeja
A partir das 18h
Praça Barão do Rio Branco, em Bonfim Paulista
27 de junho – Orgulho Ocupa
Das 15h às 22h
Esplanada do Theatro Pedro II
27 de junho – Arraiá da Diversidade
Das 17h às 22h
Biblioteca Sinhá Junqueira
27 e 28 de junho – Arraiá Çikolata
Das 16h às 22h
Rua João Penteado
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