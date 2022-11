Festa do Livro USP 2022: descontos passam dos 50%; veja programação

Começou na quarta-feira (9), a Festa do Livro USP 2022. Essa é a 24° edição do evento, que está sendo realizado na Cidade Universitária da Universidade de São Paulo (USP), de forma presencial, depois de dois anos de pandemia. A feira oferece obras literárias com desconto de, no mínimo 50%, e funciona até o sábado, dia 12 de novembro.

Programação da feira do Livro USP 2022

Depois de dois anos sendo realizada de forma virtual, a Festa do Livro USP 2022 retornou ao modelo presencial. A feira funciona entre os dias 9 e 12 de novembro. De quarta à sexta, o horário de funcionamento é das 9h às 21, no sábado, último dia, o horário é das 9h às 19h.

O evento, organizado pela Editora da USP (Edusp), reúne diversos livros com descontos, que começam em 50%. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos. Quem quiser conferir a feira, só precisa se dirigir até a Cidade Universitária, no bairro do Butantã, e participar. O endereço desse campus da USP é Avenida Professor Mello Moraes, travessa C.

O que pode ser encontrado na Festa do Livro USP 2022

O evento literário tem como intuito tornar a leitura um hábito mais acessível e oferecer diversas obras com desconto de, no mínimo, 50%. Segundo o Jornal da USP, Márcio Pelozio, chefe comercial da Editora da USP (Edusp), contou que esse ano, são mais de 200 editoras expostas na feira.

“Se somarmos os grupos editoriais e os selos presentes nesses grupos, a Festa do Livro da USP terá, aproximadamente, 230 editoras de diferentes Estados e com uma bibliodiversidade enorme”, explica.

A festa oferta desde livros com conteúdo acadêmico até obras infanto-juvenis, passando por HQs e livros de fotografia e artes em geral. Taschen, Companha das Letras, Mino L&PM estão entre as editoras presentes no evento, para ver todas as participantes, basta acessar esse link.

O que é a Festa do livro USP?

A Festa do Livro USP é realizada anualmente na Cidade Universitária desde 1999, quando foi criada pela Edusp. O evento visa aproximar o público da leitura por meio da venda de obras de maneira mais acessível. Os livros sempre têm desconto na feira. Em 2020 e 2021, a festa foi organizada de maneira virtual, por conta da pandemia de COVID-19.

No entanto, no ano de 2020, o evento bateu recorde de vendas, já que esteve acessível para todo o Brasil. Em 2022, a feira retorna ao seu modelo tradicional. Ainda segundo o veículo universitário, a expectativa dos organizadores é receber cerca de 5 mil pessoas por dia, como aconteceu em 2019, último evento presencial antes de 2022.

