Museu do Ipiranga oferece ingressos gratuitos até dezembro

O Museu do Ipiranga em São Paulo, reaberto em setembro, vai oferecer ingressos gratuitos ao público até dia 6 de dezembro. O prazo inicial, após a reabertura, era até novembro, mas a instituição decidiu estender a data visando ampliar o acesso da população ao local.

O local ficou fechado por nove anos e foi reinaugurado dia 6 de setembro deste ano. A instituição ainda não anunciou qual será o preço do ingresso a partir do dia 7 de dezembro.

Como conseguir os ingressos do Museu do Ipiranga?

Os ingressos gratuitos do Museu do Ipiranga são liberados semanalmente às sextas-feiras às 10h e as visitas são agendadas para a semana seguinte. Para conseguir os bilhetes, é preciso acessar a plataforma Sympla ou o site do museu.

Contudo, é preciso entrar rápido no sistema para conseguir, pois os ingressos são limitados e esgotam rapidamente. A cada CPF cadastrado é possível pegar quatro bilhetes e crianças com menos de seis anos não precisam de ingresso para visitação.

Os agendamentos para visita em grupos ou para escolar são oferecidos mensalmente para visitação no mês seguinte. Para acessar o Jardim Francês, na parte externa do museu não é necessário ingresso. O local fica aberto de segunda a domingo das 11h às 18h.

O Museu do Ipiranga ficou fechado durante nove anos e passou por uma reforma nos últimos três anos. Segundo informações do G1, a obra teve um custo de R$ 235 milhões, no total, e captou recursos de iniciativas privadas e pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Endereço e horário de funcionamento

O Museu está localizado na Rua dos Patriotas, 20, bairro do Ipiranga. De acordo com o site oficial do local, o horário de funcionamento é de terça a domingo das 11h às 17h. A abertura em feriados varia de acordo com a programação.

O que fazer no museu?

Após a reforma, o museu foi ampliado e hoje tem o dobro do tamanho original. Além disso, o espaço conta com mais de 3 mil itens de acervo, como também obras e exposições temporárias.

Integrado à Universidade de São Paulo (USP), o edifício foi criado como monumento comemorativo da independência brasileira. As obras da instituição remetem ao período de colônia do Brasil.

No momento, o museu conta com 11 exposições abertas para visitação, são elas:

"Para entender o museu";

"Uma história do Brasil";

"Passados Imaginados";

"Territórios em disputa";

"Mundos do Trabalho";

"Casas e coisas";

"A cidade vista de cima";

"Catalogar: moedas e medalhas";

"Conservar: brinquedos";

"Comunicar: louças";

"Coletar: imagens e objetos".

A descrição de cada exposição pode ser verificada no site da instituição.