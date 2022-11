Exposição da F1 no Ibirapuera: ingresso e programação

Em comemoração a 50° corrida da Fórmula 1 no autódromo de Interlagos , o Parque Ibirapuera apresenta a exposição da F1 em São Paulo. O evento vai até o dia 20 de novembro e a entrada é de graça uma vez por semana. Veja a programação.

Ingresso da Exposição da F1 Ibirapuera

A exposição da F1 ficará em exibição até o dia 20 de novembro na Oca do parque. A visitação funciona de terça a domingo, das 10h às 21h. É possível adquirir os ingressos online pela plataforma Eventim.

Às terças, as entradas são gratuitas, de quarta à sexta, os bilhetes custam R$ 50,00 e aos finais de semana o preço sobe para R$ 150,00. Nos sábados e domingos, é possível participar da Garage-Fest e assistir aos GPs restantes por meio de um telão no local.

O evento também possui meia entrada para os grupos que têm direito ao benefício segundo a lei. A mostra tem classificação etária livre, mas crianças com menos de 12 anos devem entrar acompanhadas dos pais ou responsável legal.

A lotação máxima da exposição é de 200 pessoas por vez e o evento tem duração de uma hora. Para conferir a exibição, é preciso se dirigir à Oca do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. O endereço é: Avenida Pedro Álvares Cabral s/n - Portão 2.

O que tem na exposição F1 Ibirapuera?

A exposição da F1 no Ibirapuera reúne mais de 200 itens históricos usados por pilotos nas corridas da modalidade. Os visitantes podem ver de perto capacetes, macacões e sapatilhas usadas pelos corredores. Objetos utilizados por Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Michael Schumacher, entre outros, ficam à mostra para o público. As sapatilhas e o capacete que Ayrton Senna, ídolo brasileiro, usou no na corrida do Brasil em 1993 podem ser visitados.

Também é possível ver de perto carros dirigidos por vários pilotos famosos, entre os veículos estão duas Ferraris de Felipe Massa e uma Williams de Nelson Piquet. A exibição também apresenta uma linha do tempo, que retrata a história do GP do Brasil, que, além de Interlagos, foi realizado 10 vezes no Rio de Janeiro. Fotos do fotógrafo Beto Issa, especializado em automobilismo, estão na exposição.