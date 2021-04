Greve dos metroviários; veja quando será a paralisação em São Paulo

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo aprovou a possibilidade de uma greve sanitária no dia 20 de abril. A resolução foi dada durante uma assembleia online realizada na última quarta-feira (07). Participaram da reunião os metroviários de todas as linhas. A decisão final deve ocorre no dia 19 em outra conferência dos trabalhadores.

Reinvindicações da greve dos metroviários

A principal demanda da greve dos metroviários é a inclusão dos profissionais que trabalham no setor de transporte público no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. A categoria ainda alertou que não parou de trabalhar durante o período de pandemia.

Além disso, os profissionais da categoria de metroviários exigem que os governos implementem um período de lockdown. E também solicitam apoio financeiro, como a concessão de auxílio emergencial, e execução das diretrizes descritas no Plano de Emergência apresentado pelo sindicato ao estado.

O sindicato destaca que “o governo Doria e a direção do Metrô ignoraram o Plano de Emergência apresentado pelo sindicato e não vacinaram os metroviários, embora sejam trabalhadores essenciais”.

A votação pela greve dos metroviários contou com a participação de 1.023 funcionários. Desse grupo, 64,6%, que representa 661 pessoas, optaram pela greve no dia 20 de abril. Outro ponto que foi aderido pelos funcionários foi a participação no Dia de Luto e de Luta, em 16 de abril. Os trabalhadores irão trabalhar sem uniforme, trajando vestimentas na cor preta e adesivos.

O Metrô não se posicionou sobre o assunto. Contudo, ainda destacou que mantém as negociações com os trabalhadores sobre as reinvindicações. As informações são do Agora São Paulo.

