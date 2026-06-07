Horário da Parada LGBT 2026: que horas começam os shows em SP e programação de hoje

Horário da Parada LGBT 2026: que horas começam os shows em SP e programação de hoje

A cidade de São Paulo se prepara para colorir a Avenida Paulista neste domingo, 7 de junho, com a realização da 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+. O evento, considerado uma das maiores manifestações LGBTQIA+ do planeta, comemora três décadas de história em 2026 levando à principal via da capital paulista mais de 130 atrações musicais e 14 trios elétricos temáticos.

Neste ano, os organizadores trazem uma reflexão sobre representatividade política e cidadania sob o lema “A rua convoca, a urna confirma”. Os trios e as apresentações celebram o orgulho e o avanço de direitos, unindo ativismo e os principais nomes da cena pop nacional. Para quem vai curtir a festa na capital ou acompanhar de casa, preparamos o guia com os horários, a programação dos trios e o esquema de trânsito no coração de São Paulo.

Que horas começa a Parada LGBT+ de SP hoje?

A movimentação oficial na Avenida Paulista começa cedo neste domingo. A concentração do público está marcada para iniciar às 10h da manhã (horário de Brasília). A estrutura dos trios elétricos ficará posicionada na altura do MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) e nas proximidades da Rua Peixoto Gomide.

O início do deslocamento dos caminhões de som acontece no período da tarde, seguindo o tradicional percurso em direção à Rua da Consolação, sentido Centro. A previsão é que o som dos trios seja desligado ao chegarem à altura da Rua Caio Prado, onde se inicia a dispersão e a desmontagem da estrutura de palco móvel.

A grade musical deste ano conta com mais de uma centena de artistas divididos por pautas e marcas parceiras do movimento. Entre os destaques mais aguardados pelo público paulistano estão as cantoras Gloria Groove e Pabllo Vittar, que comemora dez anos de carreira neste ano. Veja a lista dos principais blocos e atrações confirmadas nos trios:

Trio 01 – “A Rua Convoca”: Shows com Pepita e Diego Martins

Shows com Pepita e Diego Martins Trio 04 – “Visibilidade Gay”: Apresentações de Dornelles, Grag Queen, Chameleo e DJ Urlan

Apresentações de Dornelles, Grag Queen, Chameleo e DJ Urlan Trio 05 – “Visibilidade Bi+”: Performance de Zumbicore

Performance de Zumbicore Trio 09 – L’Oréal Groupe: Show principal de Gloria Groove, acompanhada por Thiago Pantaleão, Romero Ferro, Vita Pereira, Lud Anjos, Reddy, DJ Gabriel Tibery e DJ Luan Poffo

Show principal de Gloria Groove, acompanhada por Thiago Pantaleão, Romero Ferro, Vita Pereira, Lud Anjos, Reddy, DJ Gabriel Tibery e DJ Luan Poffo Trio 10 – “Pessoas Associadas”: Show de Bixarte

Show de Bixarte Trio 12 – “Visibilidade Lésbica e Trans”: Apresentações de Bruna Strait, Jup do Bairro, Isma, Boombeat, Katy da Voz e as Abusadas

Apresentações de Bruna Strait, Jup do Bairro, Isma, Boombeat, Katy da Voz e as Abusadas Trio 13 – Amstel: Apresentações completas de Pabllo Vittar e Urias

Apresentações completas de Pabllo Vittar e Urias Trio 14 – “A Urna Confirma”: Encerramento com Melody, Majur e MC Trans

A programação completa também inclui o Trio de Abertura, o Trio Famílias LGBT+ e o Trio de Encerramento oficial da organização do evento.

Como chegar à Avenida Paulista neste domingo?

Como ocorre tradicionalmente durante grandes eventos na capital paulista, diversas vias do entorno da Avenida Paulista e da Rua da Consolação sofrem bloqueios e interdições ao longo de todo o domingo. Por conta disso, o transporte público é a opção recomendada pela prefeitura para se locomover.

As principais estações de metrô para acessar o circuito da festa e os trios elétricos são:

Estação Brigadeiro (Linha 2-Verde)

(Linha 2-Verde) Estação Trianon-Masp (Linha 2-Verde) – Fica mais próxima à concentração inicial

(Linha 2-Verde) – Fica mais próxima à concentração inicial Estação Consolação (Linha 2-Verde)

(Linha 2-Verde) Estação Paulista (Linha 4-Amarela)

A organização recomenda que o público se planeje para chegar mais cedo caso queira acompanhar blocos específicos, já que os acessos às plataformas de metrô costumam registrar grande fluxo de passageiros no meio da tarde e após o encerramento do evento.

Quem não estiver na capital paulista para acompanhar a festa presencialmente poderá assistir à transmissão ao vivo na internet, comandada pelos canais oficiais da DiaTV e da ParadaSP no YouTube a partir das 11h deste domingo.