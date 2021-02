IPVA SP 2021: descubra três formas de pagar o imposto

Entre as obrigações do início do ano está o pagamento do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), que se trata de um imposto anual relacionado a proprietários de veículos. Os motoristas do estado de São Paulo podem optar por três diferentes formas de como pagar o IPVA SP. No geral, não é necessário emitir guia ou boleto, pois o sistema bancário informa os débitos com o imposto e possibilita o pagamento.

Como consultar?

Para consultar o valor que terá que pagar no IPVA SP, o cidadão deve acessar o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do estado. No serviço de “Consulta de débitos do veículo” informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), da placa do veículo e clicar em “Consultar”.

Ao fazer isso, o motorista consegue visualizar o valor total do imposto, com e sem desconto, bem como a quantia das três parcelas. O sistema também informa o valor de multas, do IPVA atrasado e do licenciamento anual.

Como pagar o IPVA SP?

Ao informar o número do seu Renavam, o motorista consegue pagar o IPVA SP em terminais de autoatendimento e internet banking dos bancos autorizados. Bem como em casas lotéricas e por meio de cartão de crédito.

No caso de veículos novos e de locadoras registrados no estado, a orientação é acessar o portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo e gerar a guia de pagamento. No processo é preciso informar o Renavam e a placa do veículo.

Pagamento em lotérica

Para pagar o IPVA SP em casas lotéricas é simples. O motorista deve informar aos atendentes o número do seu Renavam, que está descrito no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). Além disso, é preciso fazer isso antes da data de vencimento.

Pagamento no internet banking e caixa eletrônico

Outra forma sobre como pagar o IPVA SP, é através do internet banking e caixa eletrônico dos bancos autorizados. Nessa opção, a orientação é informar o número do Renavam do veículo e escolher entre o pagamento parcela ou à vista.

Nesse sentido, os bancos autorizados, em que é possível realizar o pagamento, são: Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Daycoval, Mercantil do Brasil, Rendimento, Safra e Bancoob.

Pagamento com cartão de crédito

Há também a possibilidade de pagar o imposto com cartão de crédito. É possível pagar no débito ou crédito, à vista ou parcelado. As empresas credenciadas para essa forma de pagamento são: Vamos parcelar, PingPag, Taki e ParceleNaHora. É necessário comparecer a um dos pontos de atendimento dessas empresas, as quais oferecem diferentes condições para o pagamento no cartão de crédito. Nota-se ainda que o motorista pode arcar com taxas extras e juros.

Prazos de pagamento do IPVA SP

Por fim, confira o calendário de pagamentos do IPVA SP para automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares. As datas de pagamento da primeira parcela e cota única já foram encerradas.

Placa de final 1: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 07/01, da 2ª parcela em 09/02 e da 3ª em 09/03

Placa de final 2: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 08/01, da 2ª parcela em 10/02 e da 3ª em 10/03

Placa de final 3: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 11/01, da 2ª parcela em 11/02 e da 3ª em 11/03

Placa de final 4: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 12/01, da 2ª parcela em 12/02 e da 3ª em 12/03

Placa de final 5: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 13/01, da 2ª parcela em 18/03 e da 3ª em 15/04

Placa de final 6: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 14/01, da 2ª parcela em 19/03 e da 3ª em 16/03

Placa de final 7: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 15/01, da 2ª parcela em 22/02 e da 3ª em 17/03

Placa de final 8: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 18/01, da 2ª parcela em 23/02 e da 3ª em 18/03

Placa de final 9: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 19/01, da 2ª parcela em 24/02 e da 3ª em 19/03

Placa de final 0: vencimento da 1ª parcela ou cota única em 20/01, da 2ª parcela em 25/02 e da 3ª em 23/03

