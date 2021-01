Metrô de SP permanece com tarifa a R$ 4,40 em 2021

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado decidiram não aumentar a tarifa do transporte na capital paulista, que continuará tendo valor unitário de R$ 4,40 em 2021. A medida vale para passagens de ônibus municipais, CPTM e Metrô de SP.

Tarifa do Metrô de SP

O anúncio do congelamento da tarifa do Metrô de SP foi feito um dia antes do ano novo e divulgado conjuntamente entre governo do Estado de SP e prefeitura de SP. Segundo nota, a crise econômica e sanitária causada pela pandemia da Covid-19 foi o fator para a manutenção das tarifas. “Com esforços de gestão, a tarifa não será reajustada para não sobrecarregar a parcela menos favorecida da população”.

O não reajuste do Metrô de SP e do transporte público, beneficiará mais de 8 milhões de usuários do transporte público na Capital paulista diariamente. Ainda de acordo com a nota, ‘mesmo com uma retração de 60% em média no número de passageiros em todos os modais durante o ano de 2020, a reforma administrativa implementada pelo Governo do Estado com enxugamento da máquina e ajuste fiscal permite o congelamento da tarifa com responsabilidade social e de gestão pública’.

Além da capital, outros municípios da região metropolitana também informaram que não vão aumentar o valor da passagem.

As cidades de Caieiras e Franco da Rocha, na Grande São Paulo, reajustaram a tarifa dos ônibus municipais na manhã desta terça-feira (29). O valor da passagem passou de R$ 4,80 para R$ 5 nos dois municípios e surpreendeu muitos passageiros.

Municípios que não vão reajustar passagem para 2021

Arujá;

Barueri;

Biritiba Mirim;

Cajamar;

Cotia;

Diadema;

Ferraz de Vasconcelos;

Francisco Morato;

Guararema;

Guarulhos;

Itapecerica da Serra;

Jandira;

Mogi das Cruzes;

Santo André;

São Bernardo;

São Caetano do Sul;

São Paulo

Municípios que ainda não definiram

Osasco

Ribeirão Pires

Carapicuíba