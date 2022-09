Feriados 2023 em São Paulo: calendário mês a mês

Quem não gosta de um dia de descanso do trabalho para viajar ou mesmo ter um dia de lazer em casa, não é mesmo? Então, confira quais são os feriados 2023 em São Paulo e em quais dias da semana eles vão cair para planejar o que fazer na data.

Ainda não há uma portaria oficial com todos os feriados que atingem a cidade de São Paulo no próximo ano. Mas com base nas datas previstas por lei e nos outros anos, é possível fazer um compilado com os feriados 2023 em São Paulo.

É provável que uma notícia oficial detalhando todas essas datas saia ainda no final deste ano ou começo no próximo. Caso você não seja de SP, é preciso procurar nas legislações da sua cidade as datas em que será feriado no ano que vem.

Lista de feriados 2023 em São Paulo

Os feriados 2023 em São Paulo somam 17 datas, mas nem todos significam folga. Alguns dias são considerados pontos facultativos, ou seja, é opção a dispensa do serviço. Contudo, outros dias estão previstos pela legislação municipal e devem ser respeitados. Nessas datas, o trabalhador, ou estudante, pode se programar para tirar o dia de folga e aproveitar.

Feriados em Janeiro

O primeiro mês do ano já começa com um feriado prolongado, a segunda-feira de ano novo. Como a véspera de ano novo cai em um domingo (31), o dia 1º será em uma segunda-feira. Além disso, no dia 25 do mesmo mês, a cidade de São Paulo irá comemorar 469 anos. A data é definida como feriado municipal na capital.

1º de janeiro (segunda-feira): Ano Novo

25/01/23 (quarta-feira): Aniversário de São Paulo

Feriados 2023 em São Paulo – Fevereiro

Em fevereiro de 2022, o Brasil terá Carnaval. Mas a data não é considerada feriado, mas sim um ponto facultativo. Ou seja, a data não está prevista na lei, a dispensa do trabalho nestes dias é opcional ao empregador.

21/02/22 (Terça-feira) – Carnaval

Feriados em março

Não haverão feriados em São Paulo em março .

Feriados em abril

Abril é um mês que pode contar com dois feriados prolongados: a Sexta-Feira Santa e o Dia de Tiradentes.

07/04/23 – (sexta-feira) – Sexta-Feira da Paixão:

21/04/23 (segunda-feira) – Dia de Tiradentes:

Feriados em maio – Feriados 2023 em São Paulo

O quinto mês do ano terá apenas um feriado, o 1 de Maio, que celebra o Dia Internacional do trabalho.

01/05/23 – (segunda-feira) – Dia do Trabalhador

Feriado em Junho

O mês de junho não tem apenas um feriado, que é o Corpus Christi. Contudo, essa data é facultativa, então, a dispensa do trabalho é opcional para o empregador.

08/06/23 (quinta-feira) – Corpus Christi

Feriado em Julho – Feriados 2023 em São Paulo

O único feriado de julho em São Paulo é o 9 de Julho, dia que celebra a Revolução Constitucionalista. A data é comemorada em todos os municípios paulistas. Veja também: o que é o 9 de Julho em SP.

09/07/23 – (domingo) – Revolução constitucionalista:

Feriados em agosto

Não há feriado em agosto na cidade de São Paulo. Porém, no segundo domingo do mês comemora-se o Dia dos Pais no Brasil.

13/08/23 (domingo) – Dia dos Pais

Feriados em setembro

Em setembro, comemora-se o dia da independência brasileira. Este é o único feriado do mês todo.

07/09/23 (quinta-feira) – Independência do Brasil:

Feriados em outubro – Feriados 2023 em São Paulo

Em outubro, os paulistanos terão o feriado de Nossa Senhora Aparecida. A celebração religiosa cairá em uma quinta-feira. Esse mês ainda terá o Dia das Crianças, Dia do Professor e Servidor Público, mas nenhuma dessas datas são consideradas feriado.

12/10/23 (quinta-feira) – Dia de Nossa Senhora Aparecida:

28/10/23 (domingo) – Dia do S ervidor Público

Feriados 2023 em São Paulo – Novembro

No mês de novembro de 2023, a cidade de São Paulo contará com três feriados: Dia de Finados, Dia da Proclamação da República e o Dia da Consciência Negra.

02/11/23 (quarta-feira) – Dia de finados

15/11/23 (quarta-feira) – Dia da proclamação da república

20/11/23 (segunda) – Dia da consciência negra

Feriados em dezembro – Feriados 2023 em São Paulo

O mês de dezembro de 2023 em São Paulo terá apenas o feriado de Natal.

25/12/23 (segunda-feira) – Natal

Feriados prolongados em 2023

Feriados prolongados são aqueles em que a data comemorativa pode ser emendada com o final de semana. Esses são os melhores para quem quer sair de casa e fazer uma viagem. A boa notícia é que 2023 caprichou nessas datas. Em SP cinco feriados vão cair na segunda ou na sexta, deixando ainda mais fácil de emendar com o sábado e o domingo. São eles:

Ainda existe o carnaval, que é uma data facultativa, mas ocorre de segunda até às 14h da quarta-feira. O empregado pode combinar esta folga com sua empresa.